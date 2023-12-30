İŞKUR dolgun maaşlı iş ilanları! Paketleme, temizlik, konfeksiyon, şoför ve daha fazla sektörde başvurular başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR toplam 108.268 işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, hem kamu hem de özel sektör firmaları ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek. Yıl başından bu yana 1 milyonun üzerinde kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, özellikle özel sektörde temizlik görevlisi, garson, beden işçisi, satış danışmanı ve dikişçi gibi pozisyonlarda yoğun iş ilanları yayınlıyor.
Hangi Meslekler Ön Planda?
İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarında, temizlik görevlisi, beden işçisi, satış danışmanı, garson, makineci (dikiş), ön muhasebeci, konfeksiyon işçisi, paketleme işçisi, gazaltı kaynakçısı, şoför-yük taşıma, ambar-depo görevlisi, kasiyer, reyon görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı, elektrikçi, bulaşıkçı, forklift operatörü, aşçı yardımcısı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi gibi meslekler ön plana çıkıyor.
İŞKUR Genel Başvuru Şartları
İŞKUR'un iş ilanlarına başvurmak isteyen adayların karşılaması gereken genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklanmamış olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak ve devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı işlenen suçlardan hükümlü olmamak yer alıyor.