MSB 190 memur alımı başvuru ekranı | Bakanlık 14 farklı kadroda memur alımını duyurdu! Başvuru şartları neler? Uzman, aşçı, hemşire, garson, hizmetli...

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi, Devlet Memuru kadrolarına personel alacak. İşte MSB personel temini başvuru şartları ve kadroları...
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi, Devlet Memuru kadrolarına personel alacak. İşte MSB personel temini başvuru şartları ve kadroları...
MSB'DEN PERSONEL TEMİNİ DUYURUSU
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine Memur Temini duyurusunu yayımladı.
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine Memur Temini Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/oKZKrCOUqw internet adresinden ulaşabilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/3g7gjrjApe
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2023
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, KUVVET KOMUTANLIKLARI VE MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE MEMUR TEMİNİ BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2022 yılında yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan
her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
bulunmak,
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Başvurular 29 Aralık 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi yapılacaktır. NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
Aşçı - 13 kişi
Bahçıvan - 2 kişi
Çocuk Eğitimcisi - 1 kişi
Garson - 10 kişi
Hizmetli - 9 kişi
Hemşire - 10 kişi
İstatistikçi - 1 kişi
Kaloriferci - 3 kişi
Mal Sorumlusu - 11 kişi
Memur - 7 kişi
Mühendis (Bilgisayar) - 20 kişi
Mühendis (Çevre) - 1 kişi
Mühendis (Harita) - 1 kişi
Mühendis (Makine) - 1 kişi
Mühendis (İnşaat) - 1 kişi
Mimar - 1 kişi
Mütercim (İngilizce) - 2 kişi
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA KARİYER UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
c) Nitelik Tablosunda (Tablo-2) belirtilen her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip
olmak,
ç) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan
türlerinden taban puanı almış olmak,
e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından nitelik tablosunda belirtilen
puana denk puan almış olmak. (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS
notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)
f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
bulunmak. (Son başvuru tarihinden sonra sisteme yüklenen veya postayla gönderilen belgeler işleme
alınmayacaktır.)
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Başvurular, 29 Aralık 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.
KADRO DAĞILIMI
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (1) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (2) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (3) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (4) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (5) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (6) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (7) - 1 kişi
Milli Savunma Uzman Yardımcısı (8) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (1) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (2) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (3) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (4) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (5) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (6) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (7) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (8) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (9) - 1 kişi
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (10) - 1 kişi
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ