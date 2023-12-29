2024 ek ders ücreti ne kadar olacak? Ocak ayında öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen ek ders ödeme takvimi 2024

Ayrıca, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti de haftada 9 saat artırıldı.