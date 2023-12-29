2024 ek ders ücreti ne kadar olacak? Ocak ayında öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen ek ders ödeme takvimi 2024

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev alan ücretli öğretmenlere yönelik önemli bir müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması" başlıklı karar ile ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 25 artış yapıldı.
EK DERS ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 ARTIŞ!
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yapılan düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.