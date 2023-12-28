İŞKUR dolgun maaşlı iş ilanları! Paketleme, temizlik, konfeksiyon, şoför ve daha fazla sektörde başvurular başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR 'un yayınladığı iş ilanlarına göre, Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde en çok talep edilen meslekler ve bunlara ait açık pozisyon sayıları belirlendi. İş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olan bu ilanlar, iş bulma sürecini kolaylaştırıyor. İşte en çok aranan meslekler ve açık pozisyon sayıları:

ye'nin iş gücü piyasasındaki talepleri ve ihtiyaçları net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle beden işçisi, temizlik görevlisi ve satış danışmanı pozisyonlarına büyük bir talep olduğu görülüyor. Bu meslek grupları, farklı sektörlerde geniş iş imkanları sunuyor. İŞKUR'un yayınladığı bu ilanlar, iş arayan vatandaşlar için önemli bir kaynak teşkil ediyor. Farklı sektörlerdeki çeşitli iş imkanları, iş arama sürecini çeşitlendiriyor ve vatandaşlara geniş bir yelpazede iş bulma fırsatı sunuyor.

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