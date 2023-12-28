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İŞKUR dolgun maaşlı iş ilanları! Paketleme, temizlik, konfeksiyon, şoför ve daha fazla sektörde başvurular başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR, iş arayan vatandaşlar için binlerce yeni iş ilanını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Farklı sektörlerdeki işçi alımı ilanları, iş arayanların dikkatini çekiyor. İŞKUR'un yayınladığı yeni işçi alımı ilanlarına göre, 81 ilde 108.268 acil işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte bu ilanların tüm detayları:

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 14:09 Güncelleme 28 Aralık 2023, 14:09
İŞKUR dolgun maaşlı iş ilanları! Paketleme, temizlik, konfeksiyon, şoför ve daha fazla sektörde başvurular başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR toplam 108.268 işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, hem kamu hem de özel sektör firmaları ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek. Yıl başından bu yana 1 milyonun üzerinde kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, özellikle özel sektörde temizlik görevlisi, garson, beden işçisi, satış danışmanı ve dikişçi gibi pozisyonlarda yoğun iş ilanları yayınlıyor.

Hangi Meslekler Ön Planda?

İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarında, temizlik görevlisi, beden işçisi, satış danışmanı, garson, makineci (dikiş), ön muhasebeci, konfeksiyon işçisi, paketleme işçisi, gazaltı kaynakçısı, şoför-yük taşıma, ambar-depo görevlisi, kasiyer, reyon görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı, elektrikçi, bulaşıkçı, forklift operatörü, aşçı yardımcısı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi gibi meslekler ön plana çıkıyor.

İŞKUR Genel Başvuru Şartları

İŞKUR'un iş ilanlarına başvurmak isteyen adayların karşılaması gereken genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklanmamış olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak ve devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı işlenen suçlardan hükümlü olmamak yer alıyor.

İŞKUR İş İlanları: En Çok Aranan Meslekler ve Açık Pozisyon Sayıları

İŞKUR'un yayınladığı iş ilanlarına göre, Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde en çok talep edilen meslekler ve bunlara ait açık pozisyon sayıları belirlendi. İş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olan bu ilanlar, iş bulma sürecini kolaylaştırıyor. İşte en çok aranan meslekler ve açık pozisyon sayıları:

En Çok Aranan Meslekler ve Açık Pozisyon Sayıları

  1. Beden İşçisi (Genel): 23.323
  2. Temizlik Görevlisi: 5.023
  3. Satış Danışmanı / Uzmanı: 3.468
  4. Garson (Servis Elemanı): 1.743
  5. Paketleme İşçisi: 1.738
  6. Ambar/Depo Görevlisi: 1.552
  7. Ön Muhasebeci: 1.467
  8. Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı): 1.357
  9. Makineci (Dikiş): 1.242
  10. Kasiyer: 1.212

ye'nin iş gücü piyasasındaki talepleri ve ihtiyaçları net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle beden işçisi, temizlik görevlisi ve satış danışmanı pozisyonlarına büyük bir talep olduğu görülüyor. Bu meslek grupları, farklı sektörlerde geniş iş imkanları sunuyor. İŞKUR'un yayınladığı bu ilanlar, iş arayan vatandaşlar için önemli bir kaynak teşkil ediyor. Farklı sektörlerdeki çeşitli iş imkanları, iş arama sürecini çeşitlendiriyor ve vatandaşlara geniş bir yelpazede iş bulma fırsatı sunuyor.

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