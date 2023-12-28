İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı! Hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 18.550 TL maaşla alınıyor!

İŞKUR, Türkiye genelinde çeşitli illerde bulunan hastanelere KPSS koşulu olmaksızın işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bu alımlar, ilanın yayınlandığı süre boyunca devam edecek. İş arayanlar için büyük bir fırsat sunan bu duyuru, geniş çapta ilgi görmekte.
Başvuru Koşulları ve Süreci
Başvuru süreci, adayların İŞKUR üzerinden kolaylıkla erişim sağlayabileceği şekilde tasarlanmıştır. Hastane işçi alımları için belirlenen genel başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir:
- Eğitim Seviyesi: En az ilkokul mezunu olmak.
- Yaş Sınırı: İlanlarda belirtilen yaş sınırlarına uymak.
- Sağlık Durumu: Hastane ortamında çalışmaya engel bir sağlık sorununun olmaması.
- Diğer Koşullar: İlan edilen özel şartları karşılamak.
Genel Şartlar ve Özel Koşullar
Her alım ilanında bazı genel şartlar bulunmaktadır. Bunlar, tüm adaylar için geçerli temel koşullardır. Özel şartlar ise pozisyona ve ilana özgüdür. Adayların, başvuracakları ilana ait özel şartları dikkatlice incelemeleri önemlidir. KPSS şartı olmaksızın yapılan bu alımlar, iş arayanlar için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Özellikle sınav koşullarını yerine getiremeyen ya da farklı nedenlerle KPSS'ye giremeyen adaylar için bu, değerli bir fırsattır.