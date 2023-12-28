İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı! Hastanelere hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 18.550 TL maaşla alınıyor!

Genel Şartlar ve Özel Koşullar

Her alım ilanında bazı genel şartlar bulunmaktadır. Bunlar, tüm adaylar için geçerli temel koşullardır. Özel şartlar ise pozisyona ve ilana özgüdür. Adayların, başvuracakları ilana ait özel şartları dikkatlice incelemeleri önemlidir. KPSS şartı olmaksızın yapılan bu alımlar, iş arayanlar için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Özellikle sınav koşullarını yerine getiremeyen ya da farklı nedenlerle KPSS'ye giremeyen adaylar için bu, değerli bir fırsattır.