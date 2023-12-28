Yaş şartı yok, KPSS şartı yok, en az ilkokul mezunu olun yeterli! Bekçi alımları başladı: İşte tüm ilanlar

28 Aralık 2023'te İŞKUR tarafından yapılan bir duyuru, inşaat ve işyeri bekçisi alımlarıyla ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu duyuruda, başvuru şartlarında önemli değişiklikler yapıldığı belirtilmiştir. İŞKUR, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşaat ve işyeri bekçisi pozisyonları için iş ilanları yayımladı. Bu ilanlar, belirli şehirlerde ve ilçelerde açık pozisyonları içermekte ve adaylara farklı çalışma yerleri sunuyor.