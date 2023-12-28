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Aylık 75.329 TL'ye İŞKUR üzerinden yurt dışı işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Yurt dışında çalışmayı hedefleyenler için önemli bir fırsat doğdu. İŞKUR aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasına göre, Avusturya'da 250 işçi alımı yapılacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 15:08 Güncelleme 28 Aralık 2023, 15:08
Aylık 75.329 TL’ye İŞKUR üzerinden yurt dışı işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bu ilan, yurt dışında çalışmak isteyen profesyoneller için eşsiz bir fırsat. Avusturya'da çalışarak hem kariyerinizi ilerletebilir hem de yeni bir kültürü deneyimleyebilirsiniz. İŞKUR'un bu duyurusu, global iş piyasasında Türk işçilerin yeteneklerini ve çalışkanlıklarını sergileme şansı veriyor.

Avusturya'da İş İmkanı: 250 Kişilik İşçi Alımı

Bu gelişme, yurt dışında kaliteli bir iş deneyimi arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Avusturya, sağlam ekonomisi ve yüksek yaşam standartları ile bilinen bir ülke. Burada çalışmak, hem kariyeriniz için büyük bir adım olacak hem de yeni bir kültürle tanışma şansı verecek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR üzerinden yapılan duyuruya göre, Avusturya'daki iş pozisyonları için aranan başlıca şartlar şunlardır:

  • C, C1E, CE veya E tipi sürücü belgesine sahip olmak,
  • Yeterli sürüş deneyimi ve tecrübesine sahip olmak (Bu, tercih sebebi olacaktır),
  • Hızlı karar verme becerisi,
  • Yük kaldırma ve fiziksel dayanıklılık,
  • Güvenilir ve dakik olma.

Başvuru Süreci Nasıl İlerliyor?

İşte adayların takip etmesi gereken başvuru adımları:

  1. İŞKUR'un resmi web sayfasını ziyaret edin: İŞKUR E-Şube
  2. Açılan sayfada 'İş Arayan' kısmından giriş yapın.
  3. Giriş yaptıktan sonra 'İŞ İLANLARI' bölümüne tıklayın.
  4. Ülke seçiminde 'Yurtdışı' seçeneğini belirleyin ve 'ARA' butonuna basın.
  5. Karşınıza çıkan ilanlar arasından Avusturya'daki iş fırsatlarını inceleyin ve ilgilendiğiniz ilana online olarak başvurun.

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