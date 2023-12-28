18-52 yaş, asgari ücret üstü maaşla temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İŞKUR`dan KPSS koşulsuz işçi alımı başladı

İŞKUR, iş arayan vatandaşlar için çeşitli iş ilanları yayınlamakta ve bu ilanlara başvurmak isteyen adayların belli kriterleri karşılaması gerekmektedir. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden gelen bu ilanlar, farklı sektörlerde iş fırsatları sunuyor. İlanlara başvurabilmek için genel olarak bazı temel şartlar aranıyor. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara başvuracak adayların en az 18 yaşında olmaları zorunludur. Bu, iş gücü piyasasına katılmak isteyen genç yetişkinler için bir fırsat sunuyor.