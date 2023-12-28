18-52 yaş, asgari ücret üstü maaşla temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İŞKUR`dan KPSS koşulsuz işçi alımı başladı

İŞKUR, iş arayan vatandaşlar için çeşitli iş ilanları yayınlamakta ve bu ilanlara başvurmak isteyen adayların belli kriterleri karşılaması gerekmektedir. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden gelen bu ilanlar, farklı sektörlerde iş fırsatları sunuyor. İlanlara başvurabilmek için genel olarak bazı temel şartlar aranıyor. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara başvuracak adayların en az 18 yaşında olmaları zorunludur. Bu, iş gücü piyasasına katılmak isteyen genç yetişkinler için bir fırsat sunuyor.
Temizlik ve Güvenlik Personeli, Bekçi Alım İlanları
Özel sektör ve kamu kurumları, temizlik ve güvenlik personeli, bekçi pozisyonları için geniş çaplı personel alımları yapmaktadır. Bu ilanlar, İŞKUR üzerinden düzenli olarak güncellenmekte ve Türkiye'nin değişik illerindeki iş fırsatlarını yansıtmaktadır.
- Temizlik Görevlisi İlanları: Genel temizlik işlerinde çalışacak personel arayışı içerisinde olan kurumlar için ilanlar mevcuttur.
- Güvenlik Görevlisi ve Bekçi İlanları: Güvenlik alanında hizmet verecek, belirli güvenlik standartlarına uygun adaylar aranmaktadır.
Teknik Pozisyonlar ve Memur Alımları
Ayrıca, kaynakçı, tamirci gibi teknik pozisyonlar ve çeşitli memur kadroları için de ilanlar bulunmaktadır. Bu pozisyonlar için aranan nitelikler ve eğitim düzeyi ilana göre değişiklik gösterebilir.