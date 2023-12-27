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Bekçi alımları başladı: Yaş şartı yok, KPSS şartı yok, en az ilkokul mezunu olun yeterli! İşte tüm ilanlar

27 Aralık 2023'te İŞKUR tarafından yapılan bir duyuru, inşaat ve işyeri bekçisi alımlarıyla ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu duyuruda, başvuru şartlarında önemli değişiklikler yapıldığı belirtilmiştir.  İŞKUR, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşaat ve işyeri bekçisi pozisyonları için iş ilanları yayımladı. Bu ilanlar, belirli şehirlerde ve ilçelerde açık pozisyonları içermekte ve adaylara farklı çalışma yerleri sunuyor.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 13:29 Güncelleme 27 Aralık 2023, 13:29
Bekçi alımları başladı: Yaş şartı yok, KPSS şartı yok, en az ilkokul mezunu olun yeterli! İşte tüm ilanlar

İŞKUR, bekçi alımları için yaş ve KPSS şartlarında önemli değişikliklere gitmiştir. Artık adayların en az 18 yaşını tamamlamış olmaları yeterli olacak ve KPSS şartı aranmayacak.

Öne Çıkan Değişiklikler:

  • Yaş Şartı Kaldırıldı: En az 18 yaşını tamamlamak yeterli.
  • KPSS Şartı Kaldırıldı: KPSS puanı gerekmeksizin başvuru yapılabilir.

Başvurular, İŞKUR'un web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek ilgili ilanlara başvurmaları gerekmektedir. İlanlarda belirtilen son başvuru tarihlerine dikkat etmek ve süreci yakından takip etmek büyük önem taşır.

Başvuru Adımları:

  1. İŞKUR Web Sitesine Erişim: İlgili ilanlara ulaşmak için İŞKUR'un web sitesini ziyaret edin.
  2. İlanları İnceleme: Son başvuru tarihleri ve diğer detayları kontrol edin.
  3. Online Başvuru: Gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

Bekçi alımları için belirlenen başvuru şartları şu şekildedir:

  1. T.C. Vatandaşı Olmak: Adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
  2. Eğitim Seviyesi: En az ilkokul mezunu olmak.
  3. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
  4. Adli Sicil: Adli sicil kaydının bulunmaması.
  5. Sağlık Durumu: Akıl sağlığının yerinde olması.

İlanların Detayları

Aşağıda, İŞKUR tarafından yayımlanan bazı ilanların özetleri bulunmaktadır:

  1. Kahramanmaraş / Pazarcık

    • Pozisyon: Beden İşçisi (Genel)
    • Açık Pozisyon Sayısı: 4
    • Son Başvuru Tarihi: 27.12.2023

  2. Denizli / Tavas

    • Pozisyon: Beden İşçisi (Genel)
    • Açık Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 28.12.2023

  3. Trabzon / Vakfıkebir

    • Pozisyon: İnşaat/İşyeri Bekçisi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 2
    • Son Başvuru Tarihi: 29.12.2023

  4. Adana / Yüreğir

    • Pozisyon: İnşaat/İşyeri Bekçisi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 29.12.2023

  5. Karaman / Karaman Merkez

    • Pozisyon: İnşaat/İşyeri Bekçisi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 30.12.2023

  6. Kocaeli / Gebze

    • Pozisyon: İnşaat/İşyeri Bekçisi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 2
    • Son Başvuru Tarihi: 30.12.2023

  7. Kayseri / Talas

    • Pozisyon: İnşaat/İşyeri Bekçisi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 2
    • Son Başvuru Tarihi: 30.12.2023

  8. Bursa / Osmangazi

    • Pozisyon: İnşaat/İşyeri Bekçisi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 30.12.2023

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