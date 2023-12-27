Bekçi alımları başladı: Yaş şartı yok, KPSS şartı yok, en az ilkokul mezunu olun yeterli! İşte tüm ilanlar

İŞKUR, bekçi alımları için yaş ve KPSS şartlarında önemli değişikliklere gitmiştir. Artık adayların en az 18 yaşını tamamlamış olmaları yeterli olacak ve KPSS şartı aranmayacak.
İŞKUR, bekçi alımları için yaş ve KPSS şartlarında önemli değişikliklere gitmiştir. Artık adayların en az 18 yaşını tamamlamış olmaları yeterli olacak ve KPSS şartı aranmayacak.
Başvurular, İŞKUR'un web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek ilgili ilanlara başvurmaları gerekmektedir. İlanlarda belirtilen son başvuru tarihlerine dikkat etmek ve süreci yakından takip etmek büyük önem taşır.
Bekçi alımları için belirlenen başvuru şartları şu şekildedir:
Aşağıda, İŞKUR tarafından yayımlanan bazı ilanların özetleri bulunmaktadır:
Kahramanmaraş / Pazarcık
Denizli / Tavas
Trabzon / Vakfıkebir
Adana / Yüreğir
Karaman / Karaman Merkez
Kocaeli / Gebze
Kayseri / Talas
Bursa / Osmangazi