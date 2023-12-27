27-31 Aralık başvurular başladı: Hastanelere KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 18-55 yaş arası personel alınıyor! İşte başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yapılacak olan hastane personel alımlarında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının aranmayacağı açıklandı. Özellikle özel sektörde gerçekleştirilecek olan bu alımlar, farklı meslek gruplarına hitap edecek şekilde düzenleniyor. Sağlık Bakanlığı da zaman zaman İŞKUR aracılığıyla kamu sektörü için hastane personeli alımları yapmaktadır. Yeni duyurulan bu personel alım sürecinde, KPSS şartı aranmaması özellikle özel sektörde iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu durum, hastane personeli olmak isteyen ancak KPSS şartını karşılamayan adaylar için yeni bir kapı açıyor. Hastanelere 27-31 Aralık başvurular başladı: İşte başvuru şartları...
Hastane Personel Alım Başvuru Şartları
Hastanede çalışmak isteyen adaylar için belirlenen genel başvuru şartları aşağıdaki gibidir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az 18 en fazla 58 yaş arasında olmak (bazı ilanlarda üst yaş sınırı belirtilmeyebilir),
- En az ilkokul mezunu olmak (mezuniyet şartı pozisyona göre değişebilir),
- Adli sicil kaydının temiz olması,
- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
- Vardiyalı ve ayakta çalışmaya uygun olmak,
- Dış görünümüne özen göstermek ve gerekli durumlarda sorumluluk alabilmek,
- Çalışmaya engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarının olmaması.
Alım Yapılacak Meslekler
İŞKUR üzerinden duyurulan hastane personel alımlarında aranan meslek grupları şunlardır:
- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı,
- Hasta ve Yaşlı Refakatçisi,
- Hastane Hizmetlisi,
- Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı,
- Güvenlik Görevlisi.