27-31 Aralık başvurular başladı: Hastanelere KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 18-55 yaş arası personel alınıyor! İşte başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yapılacak olan hastane personel alımlarında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının aranmayacağı açıklandı. Özellikle özel sektörde gerçekleştirilecek olan bu alımlar, farklı meslek gruplarına hitap edecek şekilde düzenleniyor. Sağlık Bakanlığı da zaman zaman İŞKUR aracılığıyla kamu sektörü için hastane personeli alımları yapmaktadır. Yeni duyurulan bu personel alım sürecinde, KPSS şartı aranmaması özellikle özel sektörde iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu durum, hastane personeli olmak isteyen ancak KPSS şartını karşılamayan adaylar için yeni bir kapı açıyor. Hastanelere 27-31 Aralık başvurular başladı: İşte başvuru şartları...