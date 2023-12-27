İŞKUR`dan KPSS koşulsuz işçi alımı başladı: 18-52 yaş, asgari ücret üstü maaşla temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi, kaynakçı, tamirci ve memur pozisyonları için yeni iş ilanları yayınladı. Bu ilanlar, ülke genelinde çeşitli özel sektör ve kamu kurumlarına yöneliktir ve KPSS şartı olmadan birçok ilde fırsatlar sunuyor.

Temizlik ve Güvenlik Personeli, Bekçi Alım İlanları Özel sektör ve kamu kurumları, temizlik ve güvenlik personeli, bekçi pozisyonları için geniş çaplı personel alımları yapmaktadır. Bu ilanlar, İŞKUR üzerinden düzenli olarak güncellenmekte ve Türkiye'nin değişik illerindeki iş fırsatlarını yansıtmaktadır. Temizlik Görevlisi İlanları: Genel temizlik işlerinde çalışacak personel arayışı içerisinde olan kurumlar için ilanlar mevcuttur.

Genel temizlik işlerinde çalışacak personel arayışı içerisinde olan kurumlar için ilanlar mevcuttur. Güvenlik Görevlisi ve Bekçi İlanları: Güvenlik alanında hizmet verecek, belirli güvenlik standartlarına uygun adaylar aranmaktadır.