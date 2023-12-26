Hastanelere KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 18-55 yaş arası personel alınıyor! 26-31 Aralık başvurular başladı: İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden duyurulan yeni haberlere göre, yılın son günlerinde hastane personel alımlarında bir artış gözlemleniyor. Hem kamu hem de özel sektörde çeşitli hastane personeli kadroları için alımlar başlamış durumda. Bu alımlarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının aranmayacağı belirtiliyor. İşte, farklı illerde yapılacak olan hastane personel alımlarının detayları:
Hastane Personel Alım Başvuru Şartları
Hastanede çalışmak isteyen adaylar için belirlenen genel başvuru şartları aşağıdaki gibidir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az 18 en fazla 58 yaş arasında olmak (bazı ilanlarda üst yaş sınırı belirtilmeyebilir),
- En az ilkokul mezunu olmak (mezuniyet şartı pozisyona göre değişebilir),
- Adli sicil kaydının temiz olması,
- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
- Vardiyalı ve ayakta çalışmaya uygun olmak,
- Dış görünümüne özen göstermek ve gerekli durumlarda sorumluluk alabilmek,
- Çalışmaya engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarının olmaması.
Alım Yapılacak Meslekler
İŞKUR üzerinden duyurulan hastane personel alımlarında aranan meslek grupları şunlardır:
- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı,
- Hasta ve Yaşlı Refakatçisi,
- Hastane Hizmetlisi,
- Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı,
- Güvenlik Görevlisi.