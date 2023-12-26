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Hastanelere KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 18-55 yaş arası personel alınıyor! 26-31 Aralık başvurular başladı: İşte başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yapılacak olan hastane personel alımlarında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının aranmayacağı açıklandı. Özellikle özel sektörde gerçekleştirilecek olan bu alımlar, farklı meslek gruplarına hitap edecek şekilde düzenleniyor. Sağlık Bakanlığı da zaman zaman İŞKUR aracılığıyla kamu sektörü için hastane personeli alımları yapmaktadır. Yeni duyurulan bu personel alım sürecinde, KPSS şartı aranmaması özellikle özel sektörde iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu durum, hastane personeli olmak isteyen ancak KPSS şartını karşılamayan adaylar için yeni bir kapı açıyor. Hastanelere 26-31 Aralık başvurular başladı: İşte başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 10:52 Güncelleme 26 Aralık 2023, 10:52
Hastanelere KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 18-55 yaş arası personel alınıyor! 26-31 Aralık başvurular başladı: İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden duyurulan yeni haberlere göre, yılın son günlerinde hastane personel alımlarında bir artış gözlemleniyor. Hem kamu hem de özel sektörde çeşitli hastane personeli kadroları için alımlar başlamış durumda. Bu alımlarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının aranmayacağı belirtiliyor. İşte, farklı illerde yapılacak olan hastane personel alımlarının detayları:

Hastane Personel Alım Başvuru Şartları

Hastanede çalışmak isteyen adaylar için belirlenen genel başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az 18 en fazla 58 yaş arasında olmak (bazı ilanlarda üst yaş sınırı belirtilmeyebilir),
  • En az ilkokul mezunu olmak (mezuniyet şartı pozisyona göre değişebilir),
  • Adli sicil kaydının temiz olması,
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
  • Vardiyalı ve ayakta çalışmaya uygun olmak,
  • Dış görünümüne özen göstermek ve gerekli durumlarda sorumluluk alabilmek,
  • Çalışmaya engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarının olmaması.

Alım Yapılacak Meslekler

İŞKUR üzerinden duyurulan hastane personel alımlarında aranan meslek grupları şunlardır:

  • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı,
  • Hasta ve Yaşlı Refakatçisi,
  • Hastane Hizmetlisi,
  • Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı,
  • Güvenlik Görevlisi.

  • Hasta Bakıcısı,
  • Hasta Danışmanı,
  • Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi,
  • Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi,
  • Hasta Refakatçisi,

Başvuruların İŞKUR üzerinden online olarak yapılacağı belirtilmiştir.

Başvuru Süreci

İŞKUR üzerinden hastane personel alımları için başvuru yapacak adayların, öncelikle İŞKUR'un resmi web sitesine kayıt olmaları ve ardından ilgili ilanlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanlar ve başvuru koşulları İŞKUR'un web sitesinde detaylı olarak yer almaktadır. Adayların ilanlardaki yaş, eğitim ve diğer şartları dikkatle incelemesi önem taşımaktadır.

Bu hastane personel alımları, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen birçok kişi için önemli bir fırsat sunuyor. KPSS şartı aranmaması, özellikle özel sektörde daha geniş bir aday kitlesine ulaşma imkanı sağlıyor. İlgilenen adayların İŞKUR üzerinden güncel ilanları takip etmeleri ve başvuru süreçlerini dikkatle yürütmeleri gerekmektedir. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen herkesi İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret etmeye ve gerekli başvuruları yapmaya davet ediyoruz.

İŞKUR HASTANE PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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