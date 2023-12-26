18-50 yaş, asgari ücret üstü maaşla temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İŞKUR`dan KPSS koşulsuz işçi alımı başladı

İŞKUR üzerinden yayınlanan bu ilanlar için başvuracak adayların en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden ilanlar yer alıyor. Bu ilanlara başvurabilmek için genellikle minimum ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır.

Temizlik ve Güvenlik Personeli, Bekçi Alım İlanları Özel sektör ve kamu kurumları, temizlik ve güvenlik personeli, bekçi pozisyonları için geniş çaplı personel alımları yapmaktadır. Bu ilanlar, İŞKUR üzerinden düzenli olarak güncellenmekte ve Türkiye'nin değişik illerindeki iş fırsatlarını yansıtmaktadır. Temizlik Görevlisi İlanları: Genel temizlik işlerinde çalışacak personel arayışı içerisinde olan kurumlar için ilanlar mevcuttur.

Genel temizlik işlerinde çalışacak personel arayışı içerisinde olan kurumlar için ilanlar mevcuttur. Güvenlik Görevlisi ve Bekçi İlanları: Güvenlik alanında hizmet verecek, belirli güvenlik standartlarına uygun adaylar aranmaktadır.