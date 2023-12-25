Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 gençlik çalışanı, 950 antrenör alacak! Başvuru tarihi ve şartları merak edildi! 22 bin 17 TL maaşla...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bakanlık olarak gençlerimizle ilgili bütün politika ve yaklaşımları gençlerle birlikte, onların beklentilerine ve taleplerine uygun biçimde belirliyoruz. Buradan hareketle gençlerimizin ihtiyaç duydukları her türlü desteğin devlet eli ile kendilerine sunulduğu Gençlik Merkezlerimizi 81 ilin tamamı ve pek çok ilçemizde gençlerle buluşturduk" dedi.

Bakan Aşkın Bak, önlerindeki süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımını gerçekleştireceklerini ifade etti. Bakanlığın diğer çalışmalarına ilişkin de şöyle konuştu;