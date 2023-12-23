SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

23-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları... İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları açıklandı

İŞKUR, son zamanlarda yayınladığı yeni iş ilanlarıyla pek çok kişi için önemli iş fırsatları sunuyor. Seçim öncesinde özellikle belediyeler, kadro eksikliklerini gidermek ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla çeşitli alımlar yapıyor. Bu dönemde, belediyeler hizmet kalitesini artırmak ve kadro boşluklarını doldurmak için farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştiriyor. İŞKUR, bu alımlarla ilgili duyuruları yayınlıyor ve iş arayan vatandaşlara bu fırsatları bildiriyor. İşte 23-31 Aralık tarihleri arasında KPSS ve ikamet şartı olmaksızın belediyeler tarafından yapılacak alım ilanları:

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 10:29 Güncelleme 23 Aralık 2023, 10:29
23-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları... İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları açıklandı

Türkiye genelindeki belediyeler, vatandaşlara iş bulma konusunda yeni ve umut verici fırsatlar sunuyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gerek kalmadan yapılan personel ve işçi alımları, pek çok iş arayan vatandaş için umut kapısı açıyor. Belediyelerin bu yeni yaklaşımı, yerel istihdamı desteklemeyi ve iş bulma süreçlerini daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor. Özellikle 23-31 Aralık tarihleri arasında, KPSS ve ikamet şartı olmaksızın yayınlanacak personel alım ilanları, iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Belediyelerin bu stratejisi, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacak ve yerel ekonomilerin canlanmasına önemli ölçüde yardımcı olacak.

Bu gelişme, özellikle KPSS sınavı gibi kriterler olmadan, daha geniş bir aday havuzuna iş fırsatı sunarak, yerel düzeydeki istihdamı canlandırmayı amaçlıyor. Belediyelerin bu kararı, iş arayan vatandaşlar için yeni umutlar ve olanaklar yaratıyor. KPSS gerektirmeyen bu alım süreci, her eğitim ve deneyim seviyesinden adayların başvurabilmesine olanak tanıyor, böylece daha fazla kişinin iş bulmasına yardımcı oluyor.

Genel Başvuru Şartları

  1. Türk Vatandaşı Olmak: Adayların Türk vatandaşı olmaları gerekiyor.
  2. Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar kamu haklarından mahrum bulunmamalı.
  3. Suç Kaydının Olmaması: Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak ve belirli suçlardan mahkum olmamak şart.
  4. Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmaları bekleniyor.
  5. Sağlık Durumu: Görevi yapmaya engel herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engelin bulunmaması gerekiyor.
Binlerce güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları!

İlan Edilen Belediyeler ve Başvuru Tarihleri

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024 (1)

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 25.10.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2023 (1)

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2023

Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 25.12.2023

KPSS şartı olmaksızın yapılan bu alımlar, en az ilkokul mezunu olan vatandaşlara yeni iş imkanları sunuyor. Büro personeli, şoför, uzman, kuaför, beden işçisi gibi çeşitli pozisyonlarda yapılacak alımlar, geniş bir yelpazede istihdam fırsatları yaratıyor. Bu fırsatlar, hem belediyelerin hizmet kalitesini artırıyor hem de vatandaşların ekonomik refahına katkıda bulunuyor.

İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanıyor! PM karıştı: İzmir’de büyük sıkıntı var
MSB acı haberi duyurdu: 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralı
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’in hedefi mülteci kampları! Gazze’de bombardıman sürüyor: Batı Şeria saldırı altında
SON DAKİKA