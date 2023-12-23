23-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları... İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları açıklandı

Türkiye genelindeki belediyeler, vatandaşlara iş bulma konusunda yeni ve umut verici fırsatlar sunuyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gerek kalmadan yapılan personel ve işçi alımları, pek çok iş arayan vatandaş için umut kapısı açıyor. Belediyelerin bu yeni yaklaşımı, yerel istihdamı desteklemeyi ve iş bulma süreçlerini daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor. Özellikle 23-31 Aralık tarihleri arasında, KPSS ve ikamet şartı olmaksızın yayınlanacak personel alım ilanları, iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Belediyelerin bu stratejisi, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacak ve yerel ekonomilerin canlanmasına önemli ölçüde yardımcı olacak.
Bu gelişme, özellikle KPSS sınavı gibi kriterler olmadan, daha geniş bir aday havuzuna iş fırsatı sunarak, yerel düzeydeki istihdamı canlandırmayı amaçlıyor. Belediyelerin bu kararı, iş arayan vatandaşlar için yeni umutlar ve olanaklar yaratıyor. KPSS gerektirmeyen bu alım süreci, her eğitim ve deneyim seviyesinden adayların başvurabilmesine olanak tanıyor, böylece daha fazla kişinin iş bulmasına yardımcı oluyor.
Genel Başvuru Şartları
- Türk Vatandaşı Olmak: Adayların Türk vatandaşı olmaları gerekiyor.
- Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar kamu haklarından mahrum bulunmamalı.
- Suç Kaydının Olmaması: Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak ve belirli suçlardan mahkum olmamak şart.
- Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmaları bekleniyor.
- Sağlık Durumu: Görevi yapmaya engel herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engelin bulunmaması gerekiyor.
İlan Edilen Belediyeler ve Başvuru Tarihleri
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024 (1)
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 25.10.2024