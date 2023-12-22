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Sağlık Bakanlığı kura canlı İŞKUR | 419 sürekli personel alımı kura sonuçları açıklandı Mı? 22 Aralık yhgm.saglik.gov.tr isim isim sonuç sorgulama ekranı!

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı işçi alımında başvuru yapan adaylar, 4-8 Aralık 2023 tarihleri arasındaki online başvuruların ardından şimdi kura sonuçlarını bekliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan başvurular, 419 Eski Hükümlü sürekli işçi alımına yönelikdi ve adaylar şimdi atanma sürecini belirleyecek olan kura çekimi ve sonuçlarını merakla bekliyorlar.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 07:10 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:10
Sağlık Bakanlığı kura canlı İŞKUR | 419 sürekli personel alımı kura sonuçları açıklandı Mı? 22 Aralık yhgm.saglik.gov.tr isim isim sonuç sorgulama ekranı!

Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar işe alınma sürecindeki bir sonraki aşama olan kura çekimi ve sonuçlarını takip etmekte büyük bir heyecan yaşıyor. Kura sonuçları, İŞKUR'un resmi e-Devlet hizmeti olan esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak ve adaylar bu platform üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

Sağlık Bakanlığı Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı kura çekimine dair araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdamı yapacaklarını duyurmuştu. Adaylar, 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden başvurularını gerçekleştirdiler.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı.

Kura çekimi 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Sonuçların kura çekiminin ardından ilan edilmesi bekleniyor.

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İSİM LİSTELERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek.



Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

BAŞARI PUANI KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

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