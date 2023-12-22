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Hakimlik ve Savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta? 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak! İşte sınav süresi ve soru dağılımı!

Hakimlik ve Savcılık sınavı hafta sonu düzenlenecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemini başlatarak adalet teşkilatını güçlendirdiklerini belirtmişti. Buna göre 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak. ÖSYM tarafından uygulanacak sınava ilişkin tüm detaylar netleşti. Peki Hakimlik ve Savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta? Hakimlik ve Savcılık sınavı soru dağılımı ve süresi ne kadar? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 17:02 Güncelleme 22 Aralık 2023, 17:02
Hakimlik ve Savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta? 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak! İşte sınav süresi ve soru dağılımı!

1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav tarihi ve diğer detaylar belli oldu. Hakimlik ve Savcılık sınavı 8 sınav merkezinde gerçekleştirilecek ve soru dağılımı aşağıdaki gibi olacak.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1. Oturum (Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi), 23 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2. Oturum (2023-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testi) 23 Aralık 2023 tarihinde saat 14.45'te yapılacak.

Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacak. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI SORU DAĞILIMI

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını duyurmuştu.

ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara, geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Tunç, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sınavı kazananlar, hakim ve savcılık mesleğine kabulleri öncesinde 2 yıl süren adaylık yerine 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak (1 yılı Adalet Akademisinde eğitim ve ara sınavlar, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında notlar alarak usta çırak ilişkisi içinde) çalışacaklar ve kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde çıkacaklar."

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