Hakimlik ve Savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta? 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak! İşte sınav süresi ve soru dağılımı!

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını duyurmuştu.

ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara, geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Tunç, şu ifadeleri kullanmıştı: