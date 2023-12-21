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21-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları... İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları...

Türkiye'nin her köşesindeki belediyeler, vatandaşlara iş bulma konusunda yeni ve heyecan verici fırsatlar sunarak toplum için önemli bir adım atıyorlar. Bu yeni dönemde, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gerektirmeksizin, daimi personel ve işçi alımı yapacaklarını duyuruyorlar. Bu gelişme, iş arayan pek çok vatandaş için umut dolu bir kapı aralıyor. Belediyelerin bu stratejisi, yerel düzeyde istihdamı artırmayı ve iş bulma süreçlerini daha erişilebilir ve kolay hale getirmeyi hedefliyor. 20-31 Aralık tarihleri arasında, KPSS ve ikamet şartı olmaksızın belediyelere personel alım ilanları yayınlanacak. İşte 21-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 11:31 Güncelleme 21 Aralık 2023, 11:31
21-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları... İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları...

İŞKUR, son dönemde yayınladığı yeni ilanlarla birçok kişiye önemli iş imkanları sunmaktadır. Özellikle seçim öncesinde, belediyelerin kadro eksikliklerini doldurmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla yapılacak alımlar bu fırsatlar arasında yer alıyor. Belediyeler, seçim öncesi dönemde kadro eksikliklerini gidermek ve hizmet kalitesini artırmak için çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapıyor. İŞKUR, bu alımlarla ilgili gerekli ilanları yayınlıyor ve iş arayan vatandaşlara bu fırsatları duyuruyor. İşte 21-31 Aralık tarihleri arasında belediyelerin KPSS ve ikamet şartı olmaksızın yapacağı alım ilanları...

Bu gelişme, özellikle KPSS sınavı gibi kriterler olmadan, daha geniş bir aday havuzuna iş fırsatı sunarak, yerel düzeydeki istihdamı canlandırmayı amaçlıyor. Belediyelerin bu kararı, iş arayan vatandaşlar için yeni umutlar ve olanaklar yaratıyor. KPSS gerektirmeyen bu alım süreci, her eğitim ve deneyim seviyesinden adayların başvurabilmesine olanak tanıyor, böylece daha fazla kişinin iş bulmasına yardımcı oluyor.

Genel Başvuru Şartları

  1. Türk Vatandaşı Olmak: Adayların Türk vatandaşı olmaları gerekiyor.
  2. Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar kamu haklarından mahrum bulunmamalı.
  3. Suç Kaydının Olmaması: Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak ve belirli suçlardan mahkum olmamak şart.
  4. Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmaları bekleniyor.
  5. Sağlık Durumu: Görevi yapmaya engel herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engelin bulunmaması gerekiyor.
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İlan Edilen Belediyeler ve Başvuru Tarihleri

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024 (1)

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 25.10.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2023

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2023 (1)

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 22.12.2023

İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 20.12.2023

Tunceli Çemişgezek Belediye Başkanlığı Personel Limited Şirketi 21.12.2023

Muğla Datça Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 21.12.2023

Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd.Şti 22.12.2023

İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Kor. İyi. Müş. ve Proje Hizm. Tic. San. A.Ş. 20.12.2023

Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.12.2023

Tokat Tanoba Belediyesi Personel Limided Şirketi 22.12.2023

Çorum İskilip Belediyesi Personel Limited Şirketi 21.12.2023

Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd.Şti. 22.12.2023

Burdur Bucak Belediyesi Akaryakıt Hizm. San. ve Tic. A.Ş. 21.12.2023

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Personel Ltd.Şti. 22.12.2023

Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 25.12.2023

İstanbul Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. 20.12.2023

KPSS şartı olmaksızın yapılan bu alımlar, en az ilkokul mezunu olan vatandaşlara yeni iş imkanları sunuyor. Büro personeli, şoför, uzman, kuaför, beden işçisi gibi çeşitli pozisyonlarda yapılacak alımlar, geniş bir yelpazede istihdam fırsatları yaratıyor. Bu fırsatlar, hem belediyelerin hizmet kalitesini artırıyor hem de vatandaşların ekonomik refahına katkıda bulunuyor.

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