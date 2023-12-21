21-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları... İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları...

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2023 (1)
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 22.12.2023
İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 20.12.2023
Tunceli Çemişgezek Belediye Başkanlığı Personel Limited Şirketi 21.12.2023
Muğla Datça Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 21.12.2023
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd.Şti 22.12.2023
İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Kor. İyi. Müş. ve Proje Hizm. Tic. San. A.Ş. 20.12.2023
Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.12.2023
Tokat Tanoba Belediyesi Personel Limided Şirketi 22.12.2023
Çorum İskilip Belediyesi Personel Limited Şirketi 21.12.2023
Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd.Şti. 22.12.2023
Burdur Bucak Belediyesi Akaryakıt Hizm. San. ve Tic. A.Ş. 21.12.2023
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Personel Ltd.Şti. 22.12.2023
Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 25.12.2023
İstanbul Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. 20.12.2023
KPSS şartı olmaksızın yapılan bu alımlar, en az ilkokul mezunu olan vatandaşlara yeni iş imkanları sunuyor. Büro personeli, şoför, uzman, kuaför, beden işçisi gibi çeşitli pozisyonlarda yapılacak alımlar, geniş bir yelpazede istihdam fırsatları yaratıyor. Bu fırsatlar, hem belediyelerin hizmet kalitesini artırıyor hem de vatandaşların ekonomik refahına katkıda bulunuyor.