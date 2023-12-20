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TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? Devlet Demiryolları 199 sürekli işçi alımı kadroları neler? Başvuru şartları ve belgeler...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, yeni bir istihdam dönemine girerek sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İşgücü talepleri, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak ve adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecekler.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 10:22 Güncelleme 20 Aralık 2023, 10:22
TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? Devlet Demiryolları 199 sürekli işçi alımı kadroları neler? Başvuru şartları ve belgeler...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 199 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Sürekli işçi alımına başvurular 18 - 22.12.2023 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklar.

İSTENİLEN BELGELER

1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi)

3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirtir)

4) TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.)

5) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak İş Talep Bilgi Formu

6) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak Başvuru Formu

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