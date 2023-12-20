İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları duyuruldu: 20-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları...

Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeler, vatandaşlarına iş imkanları sunma konusunda önemli bir adım atarak, toplum için yeni kapılar açıyorlar. Bu yeni dönemde, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gerekliliği olmaksızın daimi personel ve işçi alımı yapacaklarını açıklıyorlar. Bu durum, iş arayan birçok vatandaş için umut verici ve heyecan uyandırıcı fırsatlar yaratıyor. Belediyelerin bu stratejisi, yerel düzeyde istihdamın artırılmasını ve vatandaşların iş bulma süreçlerinin daha erişilebilir ve kolay hale gelmesini amaçlamaktadır. İşte 20-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları...