Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı kadrolar ve kontenjanlar! Başvuru tarihi ve şartları açıklandı mı? Tarım işçisi, destek, büro...

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru ne zaman, şartları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı branş- kadro dağılımı belli oldu m? soruları, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın personel alımı duyurusu sonrası gündemde sıkça araştırılır oldu. İşte detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığına 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak.

Ancak henüz başvuru detayları paylaşılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.