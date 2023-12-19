İş arayanlara İŞKUR müjdesi geldi! Günlük 438,55 TL, 328,91 TL ve 219,28 TL para veriliyor

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları, işsiz gençlere ve iş arayan vatandaşlara mesleki beceriler kazandırmak ve iş piyasasına girişlerini kolaylaştırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu programlar, iş arayanların mesleki gelişimine katkıda bulunuyor ve işsizlik sorununa pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

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