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İş arayanlara İŞKUR müjdesi geldi! Günlük 438,55 TL, 328,91 TL ve 219,28 TL para veriliyor

Devlet, sosyal yardım ve destek paketleriyle işsiz gençlere ve iş arayan vatandaşlara yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu desteklerden biri de İŞKUR üzerinden sunulan işbaşı eğitim programlarıdır. Bu programlar, iş arayanlara mesleki beceri kazandırmayı ve iş piyasasına hazırlamayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 15:41 Güncelleme 19 Aralık 2023, 16:29
İş arayanlara İŞKUR müjdesi geldi! Günlük 438,55 TL, 328,91 TL ve 219,28 TL para veriliyor

İŞKUR, iş arayanlara yönelik olarak mesleki edindirme kursları düzenleyeceğini açıkladı. Bu kurslara katılan bireyler, mesleki deneyim kazanırken, sertifika alarak mesleki yeterliliklerini artıracaklar. Bu kurslar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor ve ücretsiz meslek edinme imkanı sağlıyor.

İŞKUR Başvuru Şartları

İŞKUR'un bu programlarına katılmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

  • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
  • Emekli olmamak,
  • Program başlangıcından önceki bir yıl içinde ilgili işverenin işyerinde sigortalı olmamak,
  • Kurumun aynı meslekte düzenlediği kurs/programı daha önce tamamlamamış olmak,
  • Programa katılmama yönünde herhangi bir yaptırım almamış olmak,
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak.

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanan Giderler

İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılan vatandaşlara, katılım durumlarına göre farklı miktarlarda cep harçlığı ödenmektedir:

  • İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 438,55 TL,
  • Tam zamanlı öğrencilere günlük 438,55 TL,
  • Kısmi zamanlı öğrencilere günlük 328,91 TL,
  • İşsizlik ödeneği alanlara günlük 219,28 TL,
  • Geleceğin mesleklerinde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 482,41 TL cep harçlığı ödenir.

Ayrıca, program süresince genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları, işsiz gençlere ve iş arayan vatandaşlara mesleki beceriler kazandırmak ve iş piyasasına girişlerini kolaylaştırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu programlar, iş arayanların mesleki gelişimine katkıda bulunuyor ve işsizlik sorununa pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

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