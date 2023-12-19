18-52 yaş arası başvuru yapabilir: Hastanelerde çalışacak personel alımı başladı! İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu olarak tanınan, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getiren kritik bir kamu kuruluşudur. Bu kurum, işgücü piyasasının gereksinimlerine uygun olarak istihdamı artırmayı hedeflemekte ve bu süreçte hem kamu hem de özel sektördeki iş ilanlarını yayınlamaktadır. İŞKUR, iş arayan vatandaşlara çeşitli iş ilanlarına başvuru yapma fırsatı sunarak, istihdam alanında önemli bir köprü görevi görüyor. Peki İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar...