18-52 yaş arası başvuru yapabilir: Hastanelerde çalışacak personel alımı başladı! İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu olarak tanınan, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getiren kritik bir kamu kuruluşudur. Bu kurum, işgücü piyasasının gereksinimlerine uygun olarak istihdamı artırmayı hedeflemekte ve bu süreçte hem kamu hem de özel sektördeki iş ilanlarını yayınlamaktadır. İŞKUR, iş arayan vatandaşlara çeşitli iş ilanlarına başvuru yapma fırsatı sunarak, istihdam alanında önemli bir köprü görevi görüyor. Peki İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar...
Alım İçin Gereken Şartlar
- Eğitim Durumu: En az ilköğretim mezunu olma şartı bulunmakla birlikte, ilana göre bu şart değişiklik gösterebilir.
- Yaş ve Deneyim: 18 yaşını tamamlamış, sağlık sektöründe deneyimi olan veya kazanmak isteyen kişiler tercih edilir.
- Diğer Özellikler: İletişim becerileri gelişmiş, hizmet ve çözüm odaklı, ekip çalışmasına uygun, provizyon ve fatura işlemlerine hakim, MS Office programlarına hakim kişiler aranmaktadır. Görevini yapmasında sağlık problemi olmayan, engelli adaylar için ise özel şartlar ilanlarda belirtilmektedir.