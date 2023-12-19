19-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları: İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları açıklandı!

İŞKUR, son zamanlarda yayınladığı yeni ilanlarla birçok kişiye önemli iş fırsatları sunuyor. Bu fırsatlar, özellikle seçim öncesi dönemde, belediyelerin kadro eksikliklerini doldurmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla gerçekleştirilecek alımlar kapsamında yer alıyor. Belediyeler, seçim öncesi dönemde kadro eksikliklerini gidermek ve hizmet kalitesini artırmak için çeşitli pozisyonlarda alımlar yapıyor. İŞKUR, bu alımlar için gerekli ilanları yayınlıyor ve iş arayan vatandaşlara bu fırsatları duyuruyor. İşte 19-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları...