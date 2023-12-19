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19-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları: İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları açıklandı!

Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeler, vatandaşlarına iş imkanları sunma konusunda önemli bir adım atarak, toplum için yeni kapılar açıyorlar. Bu yeni dönemde, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gerekliliği olmaksızın daimi personel ve işçi alımı yapacaklarını açıklıyorlar. Bu durum, iş arayan birçok vatandaş için umut verici ve heyecan uyandırıcı fırsatlar yaratıyor. Belediyelerin bu stratejisi, yerel düzeyde istihdamın artırılmasını ve vatandaşların iş bulma süreçlerinin daha erişilebilir ve kolay hale gelmesini amaçlamaktadır. İşte 19-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları...

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 09:57 Güncelleme 19 Aralık 2023, 09:57
19-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları: İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları açıklandı!

İŞKUR, son zamanlarda yayınladığı yeni ilanlarla birçok kişiye önemli iş fırsatları sunuyor. Bu fırsatlar, özellikle seçim öncesi dönemde, belediyelerin kadro eksikliklerini doldurmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla gerçekleştirilecek alımlar kapsamında yer alıyor. Belediyeler, seçim öncesi dönemde kadro eksikliklerini gidermek ve hizmet kalitesini artırmak için çeşitli pozisyonlarda alımlar yapıyor. İŞKUR, bu alımlar için gerekli ilanları yayınlıyor ve iş arayan vatandaşlara bu fırsatları duyuruyor. İşte 19-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları...

Genel Başvuru Şartları

  1. Türk Vatandaşı Olmak: Adayların Türk vatandaşı olmaları gerekiyor.
  2. Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar kamu haklarından mahrum bulunmamalı.
  3. Suç Kaydının Olmaması: Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak ve belirli suçlardan mahkum olmamak şart.
  4. Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmaları bekleniyor.
  5. Sağlık Durumu: Görevi yapmaya engel herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engelin bulunmaması gerekiyor.
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İlan Edilen Belediyeler ve Başvuru Tarihleri

  • Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. - Başvuru Tarihi: 31.01.2024
  • İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - Başvuru Tarihi: 31.12.2023

  • Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti. - Başvuru Tarihi: 15.12.2023
  • Bilecik Bayırköy Belediyesi Personel Ltd. Şti. - Başvuru Tarihi: 15.12.2023

  • Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. - Başvuru Tarihi: 17.12.2023
  • Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd.Şti. - Başvuru Tarihi: 15.12.2023
  • Çorum İskilip Belediyesi Personel Ltd. Şti. - Başvuru Tarihi: 14.12.2023

KPSS şartı olmaksızın yapılan bu alımlar, en az ilkokul mezunu olan vatandaşlara yeni iş imkanları sunuyor. Büro personeli, şoför, uzman, kuaför, beden işçisi gibi çeşitli pozisyonlarda yapılacak alımlar, geniş bir yelpazede istihdam fırsatları yaratıyor. Bu fırsatlar, hem belediyelerin hizmet kalitesini artırıyor hem de vatandaşların ekonomik refahına katkıda bulunuyor.

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