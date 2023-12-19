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TMO, SGK, TCDD ve Çaykur 19-20 Aralık personel, memur alımı başvuru şartları açıklandı! İşte başvuru tarihi ve kadrolar

Kamu kurum ve kuruluşlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile memur ataması yapılacağı duyuruldu. Bu yeni dönemde gerçekleştirilecek personel alımları, adayların büyük bir ilgi ve merakla beklediği bir süreç olarak öne çıkıyor. Başvuru bilgileri ve süreçle ilgili ayrıntılar takvim.com.tr üzerinden takip edilebilir. İşte kamu personeli alımına dair başvuru süreci ve detayları:

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 09:48 Güncelleme 19 Aralık 2023, 09:49
TMO, SGK, TCDD ve Çaykur 19-20 Aralık personel, memur alımı başvuru şartları açıklandı! İşte başvuru tarihi ve kadrolar

KPSS ile yapılacak kamu personeli alımında başvuru süreci, adayların dikkatle takip etmeleri gereken önemli bir aşama. Adaylar, başvuru koşulları ve tarihleri hakkında güncel bilgileri takvim.com.tr üzerinden edinebilirler. Kamu kurumlarına KPSS ile yapılacak personel alımları, adaylar için kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası oluşturabilir. Bu süreç, adayların kamu sektöründe istihdam edilmesini sağlayarak, hem iş güvencesi hem de kariyer gelişimi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır.

Başvuru Genel Şartları

KPSS tercihleri ile yapılacak kamu personeli alımında adayların yerine getirmesi gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır:

  • Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kamu haklarından mahrum olmamaları gerekmektedir.
  • Görev yapmalarına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmesi şarttır.
  • Herhangi bir suç hükümlülüğünün olmaması gerekmektedir.
  • Adayların 18 yaşını tamamlamış olması ve 65 yaşından gün almamış olması beklenir.
  • Başvuru yapacak kişilerin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

KPSS Tercihleri İle Kamu Personeli Alımı Başvuruları

ÖSYM Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, 2023 yılı ikinci merkezi yerleştirmesi 20 Aralık tarihinde başlayacak. Bu tarih, kamu kurumlarına atama bekleyen adaylar için önemli bir fırsatı ifade ediyor.

Nasıl Başvuru Yapılacak?

KPSS tercihleri ile kamu personeli alımına başvurmak isteyen adayların, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru süreci, belirlenen tarihler arasında online olarak yapılacak ve adayların KPSS puanlarına göre tercihleri alınacak. KPSS ile kamu personeli alımına başvuru yapacak adayların yukarıda belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kamu personeli alımı için başvuru yapabilir.

SGK'ya Memur Alımı: 2023 Başvuru Tarihi ve Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılı için memur alımı yapacağını duyurdu. Bu alımda, KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek adaylar, çeşitli kadrolarda görev yapacak. İşte başvuru tarihi ve detayları.

Mülakat Yok: KPSS Puanıyla Atama

SGK memur alımında, adaylar mezun oldukları bölümlere göre tercih yapacaklar. Tercihleri tamamlanan adaylar, KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek ve memur kadrolarına atanacaklar. Önemli bir nokta olarak, atanan adaylar herhangi bir mülakata tabi tutulmayacak.

Başvuru Tarihi ve Süreci

SGK memur alımı için başvurular, 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak. Adaylar, bu tarihte başlayacak olan memurluk tercihleri sürecinde SGK'ya kamu personeli olarak atanmak üzere başvurabilecekler.

Çaykur Personel Alımı: 2023 Başvuru Bilgileri

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), 2023 yılı içinde personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımda, çeşitli kadrolara atanacak personeller için başvuru bilgileri ve tarihleri belirlendi.

Alım Yapılacak Kadrolar

Çaykur bünyesinde yapılacak personel alımında şu kadrolar bulunuyor:

  • Avukat
  • Mühendis
  • Memur
  • Anbar Memuru

Başvuru Tarihi ve Süreç

Çaykur personel alımı için başvurular, 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak. Bu tarihte, adaylar belirtilen kadrolar için başvuru yapabilecekler.

TMO'ya Memur Alımı: KPSS 2023/2 Tercihleri

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), KPSS 2023/2 tercihleri ile memur alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar arasından gerçekleştirilecek bu alımda, TMO bünyesinde çeşitli kadrolar için personel alınacak.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Başvuru Süreci

TMO tarafından alım yapılacak kadrolar şunlardır:

  • Teknisyen
  • Avukat
  • Bilgisayar İşletmeni
  • Muhasebeci
  • Memur
  • İtfaiyeci
  • Ekonomist
  • Anbar Memuru
  • İstatistikçi
  • Mühendis

Bu kadrolar için adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre atanacak ve mülakat yapılmayacak. Başvuru süreci, 20 Aralık'ta başlayacak.

TCDD Mülakatsız Personel Alımı: 2023 Başvuru Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), mülakatsız personel alımı için başvuru tarihini açıkladı. Bu alımda, TCDD'nin ihtiyacı olan çeşitli kadrolara personel atanacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

TCDD bünyesinde personel alımının beklendiği kadrolar şunlardır:

  • Teknisyen
  • Vagon teknisyeni
  • Tekniker

Başvuru Süreci

TCDD memur alımı için başvurular, 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak. Adaylar, bu tarih itibarıyla KPSS tercihleriyle TCDD'ye kamu personeli olarak atanmak üzere başvurabilecekler.

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