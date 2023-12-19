TMO, SGK, TCDD ve Çaykur 19-20 Aralık personel, memur alımı başvuru şartları açıklandı! İşte başvuru tarihi ve kadrolar

KPSS ile yapılacak kamu personeli alımında başvuru süreci, adayların dikkatle takip etmeleri gereken önemli bir aşama. Adaylar, başvuru koşulları ve tarihleri hakkında güncel bilgileri takvim.com.tr üzerinden edinebilirler. Kamu kurumlarına KPSS ile yapılacak personel alımları, adaylar için kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası oluşturabilir. Bu süreç, adayların kamu sektöründe istihdam edilmesini sağlayarak, hem iş güvencesi hem de kariyer gelişimi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır.

KPSS tercihleri ile yapılacak kamu personeli alımında adayların yerine getirmesi gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır:

KPSS Tercihleri İle Kamu Personeli Alımı Başvuruları

ÖSYM Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, 2023 yılı ikinci merkezi yerleştirmesi 20 Aralık tarihinde başlayacak. Bu tarih, kamu kurumlarına atama bekleyen adaylar için önemli bir fırsatı ifade ediyor.

Nasıl Başvuru Yapılacak?

KPSS tercihleri ile kamu personeli alımına başvurmak isteyen adayların, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru süreci, belirlenen tarihler arasında online olarak yapılacak ve adayların KPSS puanlarına göre tercihleri alınacak. KPSS ile kamu personeli alımına başvuru yapacak adayların yukarıda belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kamu personeli alımı için başvuru yapabilir.