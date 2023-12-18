Hastanelerde çalışacak personel alımı başladı! 18-52 yaş arası başvuru yapabilir: İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR, kamu ve özel sektördeki iş imkanlarını iş arayanlarla buluşturmanın yanı sıra, çeşitli alımlar da gerçekleştiriyor. Bu alımlardan biri de hastane hizmetlisi pozisyonları için yapılan alımlardır. İŞKUR, mülakatsız hastane hizmetlisi alımı için başvuru şartlarını duyurarak, sağlık sektöründeki istihdam ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. İŞKUR tarafından, çeşitli meslekler için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, özellikle özel sektörde hasta hastane hizmetlisi alımı yapılacağı belirtilmiştir. Hastane hizmetlisi alımı için KPSS şartı aranmayacak ve başvurular İŞKUR üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecektir.