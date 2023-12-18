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Hastanelerde çalışacak personel alımı başladı! 18-52 yaş arası başvuru yapabilir: İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu olarak tanınan, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getiren kritik bir kamu kuruluşudur. Bu kurum, işgücü piyasasının gereksinimlerine uygun olarak istihdamı artırmayı hedeflemekte ve bu süreçte hem kamu hem de özel sektördeki iş ilanlarını yayınlamaktadır. İŞKUR, iş arayan vatandaşlara çeşitli iş ilanlarına başvuru yapma fırsatı sunarak, istihdam alanında önemli bir köprü görevi görüyor. Peki İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 09:22 Güncelleme 18 Aralık 2023, 09:22
Hastanelerde çalışacak personel alımı başladı! 18-52 yaş arası başvuru yapabilir: İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR, kamu ve özel sektördeki iş imkanlarını iş arayanlarla buluşturmanın yanı sıra, çeşitli alımlar da gerçekleştiriyor. Bu alımlardan biri de hastane hizmetlisi pozisyonları için yapılan alımlardır. İŞKUR, mülakatsız hastane hizmetlisi alımı için başvuru şartlarını duyurarak, sağlık sektöründeki istihdam ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. İŞKUR tarafından, çeşitli meslekler için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, özellikle özel sektörde hasta hastane hizmetlisi alımı yapılacağı belirtilmiştir. Hastane hizmetlisi alımı için KPSS şartı aranmayacak ve başvurular İŞKUR üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Hastane hizmetlisi

  • Görev Tanımı: Hastane hizmetlisi, sağlık kurumlarında tedavi gören hastaların giriş ve çıkış işlemlerinin kayıtlarını tutar. Bu görevliler, hastaların dosyalarını hazırlama, işlem tamamlanan dosyaları düzenleme ve arşivleme işlemlerinden sorumludur.
  • Beceriler ve Nitelikler: Bu meslek grubunda çalışacak kişilerin tıbbi terminolojiye hakim olmaları, iletişim ve planlama becerilerine sahip olmaları, hizmet odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmaları beklenir.

Alım İçin Gereken Şartlar

  • Eğitim Durumu: En az ilköğretim mezunu olma şartı bulunmakla birlikte, ilana göre bu şart değişiklik gösterebilir.
  • Yaş ve Deneyim: 18 yaşını tamamlamış, sağlık sektöründe deneyimi olan veya kazanmak isteyen kişiler tercih edilir.
  • Diğer Özellikler: İletişim becerileri gelişmiş, hizmet ve çözüm odaklı, ekip çalışmasına uygun, provizyon ve fatura işlemlerine hakim, MS Office programlarına hakim kişiler aranmaktadır. Görevini yapmasında sağlık problemi olmayan, engelli adaylar için ise özel şartlar ilanlarda belirtilmektedir.

Başvuru Detayları

  • Başvuru Yöntemi: Başvurular, İŞKUR'un web sitesi üzerinden e-Devlet ile yapılmaktadır.
  • Görüşme Süreci: Uygun görülen adaylar, görüşmeye davet edilecektir.
  • İlanlara Erişim: İŞKUR tarafından paylaşılan ilanlara "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3112" adresi üzerinden ulaşılabilir.

Bu alım süreci, özel sektörde istihdam fırsatları yaratmakta ve uygun adayların sağlık sektöründe görev almasını sağlamaktadır. İŞKUR'un bu hizmeti, iş arayan vatandaşlar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı

İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı

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