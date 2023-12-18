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İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları açıklandı! İşte 18-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları

İŞKUR, son zamanlarda yayınladığı yeni ilanlarla birçok kişiye önemli iş fırsatları sunuyor. Bu fırsatlar, özellikle seçim öncesi dönemde, belediyelerin kadro eksikliklerini doldurmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla gerçekleştirilecek alımlar kapsamında yer alıyor. Belediyeler, seçim öncesi dönemde kadro eksikliklerini gidermek ve hizmet kalitesini artırmak için çeşitli pozisyonlarda alımlar yapıyor. İŞKUR, bu alımlar için gerekli ilanları yayınlıyor ve iş arayan vatandaşlara bu fırsatları duyuruyor. İşte 18-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 09:36 Güncelleme 18 Aralık 2023, 09:36
İŞKUR belediye işçi alımı başvuru şartları ve kadroları açıklandı! İşte 18-31 Aralık Belediyelere KPSS ve ikamet şartsız alım ilanları

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki belediyeler, vatandaşlara istihdam sağlama amacıyla önemli bir adım atıyor. Bu kapsamda, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmaksızın daimi personel ve işçi alımı yapacaklarını duyuruyorlar. Bu gelişme, iş arayan vatandaşlar için yeni ve umut verici fırsatlar sunuyor. Belediyelerin bu hamlesi, yerel düzeyde istihdamı artırmayı ve vatandaşların iş bulma süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. KPSS şartının kaldırılması, daha geniş bir aday kitlesinin belediye bünyesinde çalışma imkanı bulmasını sağlıyor.

Genel Başvuru Şartları

  1. Türk Vatandaşı Olmak: Adayların Türk vatandaşı olmaları gerekiyor.
  2. Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar kamu haklarından mahrum bulunmamalı.
  3. Suç Kaydının Olmaması: Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak ve belirli suçlardan mahkum olmamak şart.
  4. Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmaları bekleniyor.
  5. Sağlık Durumu: Görevi yapmaya engel herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engelin bulunmaması gerekiyor.
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İlan Edilen Belediyeler ve Başvuru Tarihleri

  • Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. - Başvuru Tarihi: 31.01.2024
  • İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - Başvuru Tarihi: 31.12.2023

  • Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti. - Başvuru Tarihi: 15.12.2023
  • Bilecik Bayırköy Belediyesi Personel Ltd. Şti. - Başvuru Tarihi: 15.12.2023

  • Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. - Başvuru Tarihi: 17.12.2023
  • Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd.Şti. - Başvuru Tarihi: 15.12.2023
  • Çorum İskilip Belediyesi Personel Ltd. Şti. - Başvuru Tarihi: 14.12.2023

KPSS şartı olmaksızın yapılan bu alımlar, en az ilkokul mezunu olan vatandaşlara yeni iş imkanları sunuyor. Büro personeli, şoför, uzman, kuaför, beden işçisi gibi çeşitli pozisyonlarda yapılacak alımlar, geniş bir yelpazede istihdam fırsatları yaratıyor. Bu fırsatlar, hem belediyelerin hizmet kalitesini artırıyor hem de vatandaşların ekonomik refahına katkıda bulunuyor.

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