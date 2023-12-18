18-20 Aralık TMO, SGK, TCDD ve Çaykur personel, memur alımı başvuru şartları açıklandı! İşte başvuru tarihi ve kadrolar

SGK'ya Memur Alımı: 2023 Başvuru Tarihi ve Şartları
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılı için memur alımı yapacağını duyurdu. Bu alımda, KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek adaylar, çeşitli kadrolarda görev yapacak. İşte başvuru tarihi ve detayları.
Mülakat Yok: KPSS Puanıyla Atama
SGK memur alımında, adaylar mezun oldukları bölümlere göre tercih yapacaklar. Tercihleri tamamlanan adaylar, KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek ve memur kadrolarına atanacaklar. Önemli bir nokta olarak, atanan adaylar herhangi bir mülakata tabi tutulmayacak.
Başvuru Tarihi ve Süreci
SGK memur alımı için başvurular, 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak. Adaylar, bu tarihte başlayacak olan memurluk tercihleri sürecinde SGK'ya kamu personeli olarak atanmak üzere başvurabilecekler.
Çaykur Personel Alımı: 2023 Başvuru Bilgileri
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), 2023 yılı içinde personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımda, çeşitli kadrolara atanacak personeller için başvuru bilgileri ve tarihleri belirlendi.
Alım Yapılacak Kadrolar
Çaykur bünyesinde yapılacak personel alımında şu kadrolar bulunuyor:
- Avukat
- Mühendis
- Memur
- Anbar Memuru
Başvuru Tarihi ve Süreç
Çaykur personel alımı için başvurular, 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak. Bu tarihte, adaylar belirtilen kadrolar için başvuru yapabilecekler.
TMO'ya Memur Alımı: KPSS 2023/2 Tercihleri
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), KPSS 2023/2 tercihleri ile memur alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar arasından gerçekleştirilecek bu alımda, TMO bünyesinde çeşitli kadrolar için personel alınacak.
Alım Yapılacak Kadrolar ve Başvuru Süreci
TMO tarafından alım yapılacak kadrolar şunlardır:
- Teknisyen
- Avukat
- Bilgisayar İşletmeni
- Muhasebeci
- Memur
- İtfaiyeci
- Ekonomist
- Anbar Memuru
- İstatistikçi
- Mühendis
Bu kadrolar için adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre atanacak ve mülakat yapılmayacak. Başvuru süreci, 20 Aralık'ta başlayacak.
TCDD Mülakatsız Personel Alımı: 2023 Başvuru Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), mülakatsız personel alımı için başvuru tarihini açıkladı. Bu alımda, TCDD'nin ihtiyacı olan çeşitli kadrolara personel atanacak.
Alım Yapılacak Kadrolar
TCDD bünyesinde personel alımının beklendiği kadrolar şunlardır:
- Teknisyen
- Vagon teknisyeni
- Tekniker
Başvuru Süreci
TCDD memur alımı için başvurular, 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak. Adaylar, bu tarih itibarıyla KPSS tercihleriyle TCDD'ye kamu personeli olarak atanmak üzere başvurabilecekler.
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