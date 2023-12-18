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İŞKUR temizlik elemanı başvuru şartları ve ilanlar duyuruldu: 18-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı başladı!

Hastane sektöründe temizlik personeli pozisyonları için başvuruların alınmaya başlandığı açıklandı. Bu alım süreci, adaylardan mülakat yapılmasını gerektirmeyen bir işe alım yöntemiyle yürütülecek. Adayların, bu süreçte belirlenen başvuru şartlarına dikkat etmeleri ve başvurularını bu kriterlere uygun şekilde hazırlamaları büyük önem taşıyor. İşte 18-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı ilanları ve başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 09:48 Güncelleme 18 Aralık 2023, 09:48
İŞKUR temizlik elemanı başvuru şartları ve ilanlar duyuruldu: 18-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı başladı!

Türkiye'nin dört bir yanındaki hastaneler, temizlik personeli alımı için harekete geçti. Bu süreç, sağlık sektöründe istihdam fırsatlarını artırıyor ve pek çok kişi için yeni iş imkanları sunuyor. Türkiye genelinde birçok hastanede temizlik personeli alımı yapılacak. Bu alım süreci çeşitli illerde gerçekleşecek olup, başvuru yapacak adaylar için önemli noktalar bulunuyor. İşte kamu personeli alımı hakkında bilinmesi gereken detaylar:

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

  1. Türk Vatandaşlığı: Adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.
  2. Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmalıdır.
  3. Ceza Kaydı: Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak önemlidir.
  4. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilgili herhangi bir sorun bulunmamalıdır.
  5. Sağlık Durumu: Adayların görevlerini yerine getirebilmelerine engel teşkil edecek sağlık sorunları bulunmamalıdır.
  6. İlan Edilen Diğer Şartlar: Ayrıca, ilan edilen pozisyonlar için aranan diğer özel şartları taşımak gerekmektedir.

Temizlik Personeli İlanları

Aşağıda, farklı illerde açılan temizlik görevlisi pozisyonlarına dair detaylar yer almaktadır:

  • Konya: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 10.01.2024, Ref. No: 00007977849
  • Adana: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 9.01.2024, Ref. No: 00007973995

  • İstanbul: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihleri: 3.01.2024, 31.12.2023, 29.12.2023, Ref. Nolar: 00007963759, 00007960303, 00007957515
  • Edirne: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 31.12.2023, Ref. No: 00007975993
  • Samsun: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 21.12.2023, Ref. No: 00007942717

Hastanelere Mülakatsız Temizlik Görevlisi Alımı

Nasıl Başvurulacak?

Başvuru süreci, ilan edilen pozisyonların detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Genellikle online başvuru sistemleri üzerinden yapılan bu işlemler için adayların ilgili kurumların resmi web sitelerini ziyaret etmeleri ve orada yer alan başvuru formunu doldurmaları beklenir. Başvuru sırasında istenen belgeler ve detaylar ilanlarda belirtilir.

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