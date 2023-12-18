İŞKUR temizlik elemanı başvuru şartları ve ilanlar duyuruldu: 18-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı başladı!

Türkiye'nin dört bir yanındaki hastaneler, temizlik personeli alımı için harekete geçti. Bu süreç, sağlık sektöründe istihdam fırsatlarını artırıyor ve pek çok kişi için yeni iş imkanları sunuyor. Türkiye genelinde birçok hastanede temizlik personeli alımı yapılacak. Bu alım süreci çeşitli illerde gerçekleşecek olup, başvuru yapacak adaylar için önemli noktalar bulunuyor. İşte kamu personeli alımı hakkında bilinmesi gereken detaylar:
Başvuru Şartları Nelerdir?
Başvuracak adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:
- Türk Vatandaşlığı: Adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.
- Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmalıdır.
- Ceza Kaydı: Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak önemlidir.
- Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilgili herhangi bir sorun bulunmamalıdır.
- Sağlık Durumu: Adayların görevlerini yerine getirebilmelerine engel teşkil edecek sağlık sorunları bulunmamalıdır.
- İlan Edilen Diğer Şartlar: Ayrıca, ilan edilen pozisyonlar için aranan diğer özel şartları taşımak gerekmektedir.
Temizlik Personeli İlanları
Aşağıda, farklı illerde açılan temizlik görevlisi pozisyonlarına dair detaylar yer almaktadır:
- Konya: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 10.01.2024, Ref. No: 00007977849
- Adana: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 9.01.2024, Ref. No: 00007973995