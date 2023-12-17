2 bin 392 engelli ataması ne zaman 2024? 2 bin 392 engelli memur ataması kadrolar belli oldu mu? Kontenjanlar ve başvuru şartları...

Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız." diye konuştu.

Ancak henüz detaylar belli olmadı. Atama takvimi belli olur olmaz gelişmelere haberimizde yer verilecektir.