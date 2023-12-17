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2 bin 392 engelli ataması ne zaman 2024? 2 bin 392 engelli memur ataması kadrolar belli oldu mu? Kontenjanlar ve başvuru şartları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları sonrası ''2 bin 392 engelli ataması ne zaman 2024? 2 bin 392 engelli memur ataması kadrolar belli oldu mu?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 11:28 Güncelleme 17 Aralık 2023, 11:31
2 bin 392 engelli ataması ne zaman 2024? 2 bin 392 engelli memur ataması kadrolar belli oldu mu? Kontenjanlar ve başvuru şartları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz." dedi. Peki 2 bin 392 engelli ataması ne zaman 2024? 2 bin 392 engelli memur ataması kadrolar belli oldu mu?

2024 ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,Bakanlığının Genel Kurul'daki 2024 yılı bütçesi görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin kamuoyunda "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.

Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız." diye konuştu.

Ancak henüz detaylar belli olmadı. Atama takvimi belli olur olmaz gelişmelere haberimizde yer verilecektir.

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