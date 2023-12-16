Hastanelerde çalışacak personel alınıyor! 18-52 yaş arası başvuru yapablir: İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR tarafından, çeşitli meslekler için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, özellikle özel sektörde hasta hastane hizmetlisi alımı yapılacağı belirtilmiştir. Hastane hizmetlisi alımı için KPSS şartı aranmayacak ve başvurular İŞKUR üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecektir.