Hastanelerde çalışacak personel alınıyor! 18-52 yaş arası başvuru yapablir: İŞKUR mülakatsız hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR tarafından, çeşitli meslekler için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, özellikle özel sektörde hasta hastane hizmetlisi alımı yapılacağı belirtilmiştir. Hastane hizmetlisi alımı için KPSS şartı aranmayacak ve başvurular İŞKUR üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Alım İçin Gereken Şartlar
- Eğitim Durumu: En az ilköğretim mezunu olma şartı bulunmakla birlikte, ilana göre bu şart değişiklik gösterebilir.
- Yaş ve Deneyim: 18 yaşını tamamlamış, sağlık sektöründe deneyimi olan veya kazanmak isteyen kişiler tercih edilir.
- Diğer Özellikler: İletişim becerileri gelişmiş, hizmet ve çözüm odaklı, ekip çalışmasına uygun, provizyon ve fatura işlemlerine hakim, MS Office programlarına hakim kişiler aranmaktadır. Görevini yapmasında sağlık problemi olmayan, engelli adaylar için ise özel şartlar ilanlarda belirtilmektedir.