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16-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı başladı! İŞKUR temizlik elemanı başvuru şartları ve ilanlar duyuruldu

Türkiye'nin dört bir yanındaki hastaneler, temizlik personeli alımı için harekete geçti. Bu süreç, sağlık sektöründe istihdam fırsatlarını artırıyor ve pek çok kişi için yeni iş imkanları sunuyor. Türkiye genelinde birçok hastanede temizlik personeli alımı yapılacak. Bu alım süreci çeşitli illerde gerçekleşecek olup, başvuru yapacak adaylar için önemli noktalar bulunuyor. İşte kamu personeli alımı hakkında bilinmesi gereken detaylar:

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 14:55 Güncelleme 16 Aralık 2023, 14:55
16-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı başladı! İŞKUR temizlik elemanı başvuru şartları ve ilanlar duyuruldu

Hastane sektöründe temizlik personeli pozisyonları için başvuruların alınmaya başlandığı duyuruldu. Bu alım süreci, mülakat gerektirmeyen bir işe alım yöntemiyle gerçekleştirilecek ve belirli başvuru şartlarına tabi olacak. Adayların, bu süreçte işe alım koşullarını dikkatle incelemesi ve başvurularını bu kriterlere uygun şekilde hazırlaması önem taşıyor. 16-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı ilanları sayfamızda yer alıyor.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

  1. Türk Vatandaşlığı: Adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.
  2. Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmalıdır.
  3. Ceza Kaydı: Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak önemlidir.
  4. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilgili herhangi bir sorun bulunmamalıdır.
  5. Sağlık Durumu: Adayların görevlerini yerine getirebilmelerine engel teşkil edecek sağlık sorunları bulunmamalıdır.
  6. İlan Edilen Diğer Şartlar: Ayrıca, ilan edilen pozisyonlar için aranan diğer özel şartları taşımak gerekmektedir.

Temizlik Personeli İlanları

Aşağıda, farklı illerde açılan temizlik görevlisi pozisyonlarına dair detaylar yer almaktadır:

  • Konya: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 10.01.2024, Ref. No: 00007977849
  • Adana: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 9.01.2024, Ref. No: 00007973995

  • İstanbul: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihleri: 3.01.2024, 31.12.2023, 29.12.2023, Ref. Nolar: 00007963759, 00007960303, 00007957515
  • Edirne: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 31.12.2023, Ref. No: 00007975993
  • Samsun: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 21.12.2023, Ref. No: 00007942717

Hastanelere Mülakatsız Temizlik Görevlisi Alımı

Nasıl Başvurulacak?

Başvuru süreci, ilan edilen pozisyonların detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Genellikle online başvuru sistemleri üzerinden yapılan bu işlemler için adayların ilgili kurumların resmi web sitelerini ziyaret etmeleri ve orada yer alan başvuru formunu doldurmaları beklenir. Başvuru sırasında istenen belgeler ve detaylar ilanlarda belirtilir.

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