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İŞKUR temizlik elemanı başvuru şartları ve ilanlar açıklandı! 14-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı başladı!

Hastane sektöründe temizlik personeli pozisyonları için başvuruların alınmaya başlandığı duyuruldu. Bu alım süreci, mülakat gerektirmeyen bir işe alım yöntemiyle gerçekleştirilecek ve belirli başvuru şartlarına tabi olacak. Adayların, bu süreçte işe alım koşullarını dikkatle incelemesi ve başvurularını bu kriterlere uygun şekilde hazırlaması önem taşıyor. 14-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı ilanları sayfamızda yer alıyor.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 10:33 Güncelleme 14 Aralık 2023, 10:33
İŞKUR temizlik elemanı başvuru şartları ve ilanlar açıklandı! 14-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı başladı!

Türkiye genelindeki hastanelerde temizlik personeli alımı yapılacağına dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu alım, farklı illerde gerçekleştirilecek ve başvuru süreci, adayların dikkat etmesi gereken önemli noktaları içeriyor. İşte kamu personeli alımına dair bilinmesi gerekenler:

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

  1. Türk Vatandaşlığı: Adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.
  2. Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmalıdır.
  3. Ceza Kaydı: Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak önemlidir.
  4. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilgili herhangi bir sorun bulunmamalıdır.
  5. Sağlık Durumu: Adayların görevlerini yerine getirebilmelerine engel teşkil edecek sağlık sorunları bulunmamalıdır.
  6. İlan Edilen Diğer Şartlar: Ayrıca, ilan edilen pozisyonlar için aranan diğer özel şartları taşımak gerekmektedir.

Temizlik Personeli İlanları

Aşağıda, farklı illerde açılan temizlik görevlisi pozisyonlarına dair detaylar yer almaktadır:

  • Konya: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 10.01.2024, Ref. No: 00007977849
  • Adana: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 9.01.2024, Ref. No: 00007973995

  • İstanbul: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihleri: 3.01.2024, 31.12.2023, 29.12.2023, Ref. Nolar: 00007963759, 00007960303, 00007957515
  • Edirne: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 31.12.2023, Ref. No: 00007975993
  • Samsun: Temizlik Görevlisi (Hastane), Başvuru Tarihi: 21.12.2023, Ref. No: 00007942717

Hastanelere Mülakatsız Temizlik Görevlisi Alımı

Nasıl Başvurulacak?

Başvuru süreci, ilan edilen pozisyonların detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Genellikle online başvuru sistemleri üzerinden yapılan bu işlemler için adayların ilgili kurumların resmi web sitelerini ziyaret etmeleri ve orada yer alan başvuru formunu doldurmaları beklenir. Başvuru sırasında istenen belgeler ve detaylar ilanlarda belirtilir.

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