Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Vakıfbank işe alım sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Müfettiş yardımcısı, memur...

Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Vakıfbank işe alım sınav sonuçlarına nasıl bakılır? soruları, işe alım sınavına katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, ''Bankamızda Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur olarak görevlendirilmek üzere yapılacak işe alım sınavı başvuruları tamamlanmıştır.'' denildi. İşte son durum.
VAKIFBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Öncelikle Vakıfbank sınav sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Yayımlanan sınav ilanında şu bilgiler yer alıyor;
''Yazılı sınav sonucu, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 06.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar, internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek Ankara Üniversitesi'ne yapılır.
Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Ankara Üniversitesi'ne yapabilirler. ''
2023 VAKIFBANK SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Vakıfbank 2023 sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz adaylar https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçlarına erişebilir.