Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Vakıfbank işe alım sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Müfettiş yardımcısı, memur...

VAKIFBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öncelikle Vakıfbank sınav sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Yayımlanan sınav ilanında şu bilgiler yer alıyor;

''Yazılı sınav sonucu, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 06.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar, internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek Ankara Üniversitesi'ne yapılır.

Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Ankara Üniversitesi'ne yapabilirler. ''