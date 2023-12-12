İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları duyurusu geldi! 12-31 Aralık hastanelere personel alımı başladı

İŞKUR, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için yeni ve önemli bir iş imkanı sunuyor. Özellikle hastane işleyişinde kritik bir rol üstlenecek olan hasta kayıt görevlisi pozisyonları için aday arayışına girmiş durumda. Bu pozisyonlar, hastane ortamında sorumluluk almak isteyen kişiler için mükemmel bir fırsat olarak öne çıkıyor. KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek bu alımlar, hastane personeli olarak kariyer yapmayı amaçlayan bireyler için Aralık ayında başlayacak olan bir dönemin başlangıcını simgeliyor.