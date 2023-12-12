İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları duyurusu geldi! 12-31 Aralık hastanelere personel alımı başladı

İŞKUR, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için yeni ve önemli bir iş imkanı sunuyor. Özellikle hastane işleyişinde kritik bir rol üstlenecek olan hasta kayıt görevlisi pozisyonları için aday arayışına girmiş durumda. Bu pozisyonlar, hastane ortamında sorumluluk almak isteyen kişiler için mükemmel bir fırsat olarak öne çıkıyor. KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek bu alımlar, hastane personeli olarak kariyer yapmayı amaçlayan bireyler için Aralık ayında başlayacak olan bir dönemin başlangıcını simgeliyor.
Başvuru Süreci ve Genel Şartları
Başvuracak adayların Türk vatandaşı olmaları gerekiyor. Bu, temel bir gerekliliktir ve tüm adaylar için geçerlidir.
Başvurular, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunları tarafından yapılabiliyor. Yurt dışından mezun olanlar için ise denklik belgesi şartı bulunuyor.
Adayların en az 18 yaşında olmaları gerekiyor.
Kamu haklarından mahrum bireylerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığı bulunmamak başvuru için önemli bir kriterdir.
Adayların terör örgütleriyle herhangi bir bağlantılarının olmaması gerekmektedir.
Adayların vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek olmaları gerekmektedir.