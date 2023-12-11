SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları! 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonucu isim listesi! 419 personel alımı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, 419 temizlik görevlisi işçi alımı için kura çekimi tarihini belirledi. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar merakla beklenen kura çekimi ve sonuçlarıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 21:28 Güncelleme 11 Aralık 2023, 21:28
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları! 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonucu isim listesi! 419 personel alımı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı için kura çekimi için araştırmalar hızlandı. Peki, kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞU İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı.

O TARİHTE AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi de 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Sonuçların da kura çekiminin ardından açıklanması bekleniyor.

ADAYLAR SINAVA KATILACAK

Uygulanacak sınavın yöntemi; "Sözlü Sınav" olup ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerle yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye uygun olarak yapılacaktır.

EN AZ 60 PUAN ALAN BAŞARILI SAYILACAK

Sınava katılacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatında ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde, sınav sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir.

Yapılan ilanlar tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan 369 tesisin açılışını yaptı! İklim krizine karşı seferberlik çağrısı: Boşa harcanacak bir damla suyumuz yok
2024 asgari ücret maratonu başladı! Hangi zam senaryoları öne çıkıyor? Bakan Işıkhan açıkladı: Kimse mağdur edilmeyecek
ABD basını katil İsrail’in kullandığı beyaz fosforlu mühimmat kalıntılarına ulaştı! Beyaz Saray’dan skandal açıklama: Endişe duyuyoruz
SON DAKİKA