11-31 Aralık MEB, Jandarma, Adli Tıp, SGK, YÖK ve MSB devlet kurumlarına personel, memur alımı başladı! İşte başvuru şartları ve kadrolar

KPSS 2023/2 merkezi atama tercih süreci, 20 Aralık itibarıyla başlamak üzere adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu süreç, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim almış olan adaylara yönelik olup, tercihlerini bu dönemde yapmaları bekleniyor. Bu atamalar kapsamında, çeşitli kamu kurumlarına binlerce personel alımı gerçekleştirilecek. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Jandarma Genel Komutanlığı, Adli Tıp Kurumu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Savunma Üniversitesi gibi çeşitli kurumlar, bu dönemde memur ve personel alımı yapacaklarını duyurdular. İşte KPSS 2023/2 başvuru şartları