BOTAŞ personel alımı son dakika! Başvurular İŞKUR’dan alınacak! 4 unvanda 151 kişi: KPSS’siz Erzurum, İstanbul, Kırklareli...

BOTAŞ personel alımı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Adana, Ankara, Aksaray, Erzurum, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde çalışmak üzere büro görevlisi olarak 30 personel istihdam edilecek. Ayrıca mühendis, teknisyen ve uzman yardımcılığı unvanlarında da 121 kişi istihdam edilecek. İşte başvurular hakkında tüm bilgiler...