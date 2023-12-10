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BOTAŞ personel alımı son dakika! Başvurular İŞKUR'dan alınacak! 4 unvanda 151 kişi: KPSS'siz Erzurum, İstanbul, Kırklareli...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, 30 engelli büro personeli ve mühendis, teknisyen ve uzman yardımcılığı unvanlarında toplam 121 personel alımı yapacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alınacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 21:16 Güncelleme 10 Aralık 2023, 21:22
BOTAŞ personel alımı son dakika! Başvurular İŞKUR’dan alınacak! 4 unvanda 151 kişi: KPSS’siz Erzurum, İstanbul, Kırklareli...

BOTAŞ personel alımı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Adana, Ankara, Aksaray, Erzurum, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde çalışmak üzere büro görevlisi olarak 30 personel istihdam edilecek. Ayrıca mühendis, teknisyen ve uzman yardımcılığı unvanlarında da 121 kişi istihdam edilecek. İşte başvurular hakkında tüm bilgiler...

BOTAŞ 30 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA

BOTAŞ çeşitli illerde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 30 engelli personel alımı yapacak. İlan, kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Adana, Ankara, Aksaray, Erzurum, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'daki kuruma bağlı işyerlerinde Adalet/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları birimlerinde görev alacak büro görevlisi olarak 30 engelli personel aranmaktadır.

Başvurular, 11-15 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylar için evrak teslimi ve sözlü sınav tarihi gibi detaylı bilgiler "www.botas.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayarak sürece dahil olabilirler.

121 PERSONEL ALIMI HAKKINDA

121 kişilik personel alım duyurusunda da ''İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olup adayların ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. İlanlar, 11.12.2023-15.12.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayımlanacaktır.'' denildi.

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