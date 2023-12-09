11-31 Aralık hastanelere personel alımı başladı! İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları duyurusu

Hasta kayıt görevlileri, hastanelerin işleyişinde hayati bir role sahiptir. Bu görevliler, hastaların kayıt işlemlerini yönetir ve hastane içerisindeki düzenin sağlanmasına katkıda bulunurlar. Bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için, İŞKUR tarafından sunulan bu fırsat, kariyerlerinde önemli bir adım olabilir.

Başvuru Süreci ve Genel Şartları Başvuracak adayların Türk vatandaşı olmaları gerekiyor. Bu, temel bir gerekliliktir ve tüm adaylar için geçerlidir. Başvurular, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunları tarafından yapılabiliyor. Yurt dışından mezun olanlar için ise denklik belgesi şartı bulunuyor. Adayların en az 18 yaşında olmaları gerekiyor.