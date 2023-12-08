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80 bin TL maaşla işçi aranıyor! B, B1, C1, F ve M ehliyeti olan herkes başvurabilir! KPSS, sınav şartı yok

İnşaat sektörü, hemen hemen her branşta yaşanan eleman sıkıntısıyla başa çıkmaya çalışırken, özellikle sıvacılar arasında yaşanan talep patlaması dikkat çekiyor. Son dönemde, özel sektörden daha yüksek maaşlar alarak ön plana çıkıyorlar. İşte 60-70 ve 80 bin TL arası maaş vaad eden meslekler ve uzman yorumları...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 16:48 Güncelleme 08 Aralık 2023, 16:48
80 bin TL maaşla işçi aranıyor! B, B1, C1, F ve M ehliyeti olan herkes başvurabilir! KPSS, sınav şartı yok

Türkiye'de deprem bölgesindeki yeniden yapılanma çalışmaları ve kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması, inşaat sektöründeki faaliyetleri artırdı. Ancak bu durum, sektörde ciddi bir işgücü eksikliğini de beraberinde getirdi. Özellikle inşaat teknikerleri, vinç operatörleri, sıva ve seramik ustaları gibi alanlarda kalifiye eleman bulmakta zorlanılıyor. Bu eksiklik, işçi maaşlarının önemli ölçüde artmasına sebep oldu ve bir sıva ustasının aylık kazancı ortalama 60 bin TL'ye ulaştı.

Kahramanmaraş Merkezli Depremler ve Yeniden İmar Çalışmaları

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası, büyük hasar gören 12 ilde yeniden imar çalışmaları hız kazandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu bölgelerde deprem konutları inşa ederken, bir kısmını da kentsel dönüşüm projeleriyle yeniliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bölgede bir yıl içinde 319 bin, toplamda ise 680 bin konut inşa edilerek depremzedelere teslim edileceğini açıkladı.

İnşaat Sektöründe İşgücü İstihdamı ve Kalifiye Eleman Eksikliği

Yoğun inşaat faaliyetlerinin devam ettiği bu 12 ilde, ülkenin dört bir yanından işçi istihdam ediliyor. Ancak, sektör temsilcileri, hem deprem bölgesinde hem de diğer bölgelerde yeterli kalifiye eleman bulunamadığını dile getiriyor. İşçi sıkıntısı nedeniyle, usta maaşlarının beyaz yakalı çalışanların maaşlarını geçtiği belirtiliyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı'nın Görüşleri

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Engin Keçeciler, Türkiye genelinde artan inşaat faaliyetlerine bağlı olarak işçi sıkıntısının yaşandığını vurguladı. Keçeciler, "Her yerde aynı problem var. Yeterli beyaz yakalı eleman bulunurken, ara eleman ve mavi yakalı çalışan bulmakta zorlanıyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, kalifiye eleman eksikliği nedeniyle kalifiye olmayan işçilere yönelmenin inşaatlardaki kaliteyi düşürdüğünü belirtti.

Sıva Ustasının Yüksek Maaşı ve Kalifiye Eleman İhtiyacı

Keçeciler, kalifiye eleman bulamamaktan şikayetçi olup, sıva ustasının 60 bin lira gibi yüksek bir maaş almasına dikkat çekti. Çözüm olarak daha fazla teknik okul açılması ve bu okullarda kalifiye eleman yetiştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Uzun Süredir Devam Eden İşçi Sıkıntısı

Teknik yapı Onursal Başkanı Nazmi Durbakayım da benzer sorunlara dikkat çekti. Durbakayım, "Türkiye genelinde sektör iş ve işçi bulmakta zorlanıyor. Deprem bölgesindeki faaliyetler nedeniyle eleman sıkıntısı daha da arttı" dedi. Vinç operatörü ve kamyon şoförü gibi pozisyonlarda eleman bulmada zorlanıldığını belirtti.

Maaşlardaki Artış ve Sektör için Acil Tedbir Gerekliliği

Uzmanlar, işçi sıkıntısı nedeniyle maaşların yükseldiğini ve işçi maaşlarının mühendis maaşlarını geçtiğini söyledi. Örneğin, bir demirci ustası ortalama 50 bin, vinç operatörü ise 70-80 bin lira maaş alıyor. Sektör için acil tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, ara eleman yetiştirilmesi ve kursların açılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'de inşaat sektörü, deprem bölgelerindeki yeniden yapılanma çalışmaları ve kentsel dönüşüm projeleriyle büyük bir ivme kazandı. Ancak bu hızlı gelişme, sektörde ciddi bir işgücü sıkıntısını da beraberinde getirdi. Kalifiye eleman eksikliği, işçi maaşlarının artmasına ve inşaat kalitesinin düşmesine sebep oluyor.

EHLİYET ŞARTI ÖNEMLİ

C SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

C sınıfı ehliyet, geniş kapsamlı bir ehliyet türüdür. C sınıfı ehliyete sahip kişiler; B, B1, C1, F ve M sınıfı ehliyet türlerine ait araçları da kullanabilmektedir. Yani C1 sınıfı ehliyete sahip kişiler şu araçları kullanabilmektedir;

Otomobil,

Kamyonet,

Çekici,

Ağırlığı 3500-7500 kilogram arasında olan kamyonet ve çekiciler,

Traktör,

Motor bisiklet,

Ağırlığı 400 kiloyu geçmeyen, motor gücü ise 15Kw altında olan 4 tekerlekli motorlar

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