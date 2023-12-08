80 bin TL maaşla işçi aranıyor! B, B1, C1, F ve M ehliyeti olan herkes başvurabilir! KPSS, sınav şartı yok

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı'nın Görüşleri
İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Engin Keçeciler, Türkiye genelinde artan inşaat faaliyetlerine bağlı olarak işçi sıkıntısının yaşandığını vurguladı. Keçeciler, "Her yerde aynı problem var. Yeterli beyaz yakalı eleman bulunurken, ara eleman ve mavi yakalı çalışan bulmakta zorlanıyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, kalifiye eleman eksikliği nedeniyle kalifiye olmayan işçilere yönelmenin inşaatlardaki kaliteyi düşürdüğünü belirtti.
Sıva Ustasının Yüksek Maaşı ve Kalifiye Eleman İhtiyacı
Keçeciler, kalifiye eleman bulamamaktan şikayetçi olup, sıva ustasının 60 bin lira gibi yüksek bir maaş almasına dikkat çekti. Çözüm olarak daha fazla teknik okul açılması ve bu okullarda kalifiye eleman yetiştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.
Uzun Süredir Devam Eden İşçi Sıkıntısı
Teknik yapı Onursal Başkanı Nazmi Durbakayım da benzer sorunlara dikkat çekti. Durbakayım, "Türkiye genelinde sektör iş ve işçi bulmakta zorlanıyor. Deprem bölgesindeki faaliyetler nedeniyle eleman sıkıntısı daha da arttı" dedi. Vinç operatörü ve kamyon şoförü gibi pozisyonlarda eleman bulmada zorlanıldığını belirtti.
Maaşlardaki Artış ve Sektör için Acil Tedbir Gerekliliği
Uzmanlar, işçi sıkıntısı nedeniyle maaşların yükseldiğini ve işçi maaşlarının mühendis maaşlarını geçtiğini söyledi. Örneğin, bir demirci ustası ortalama 50 bin, vinç operatörü ise 70-80 bin lira maaş alıyor. Sektör için acil tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, ara eleman yetiştirilmesi ve kursların açılmasının önemine dikkat çekti.
Türkiye'de inşaat sektörü, deprem bölgelerindeki yeniden yapılanma çalışmaları ve kentsel dönüşüm projeleriyle büyük bir ivme kazandı. Ancak bu hızlı gelişme, sektörde ciddi bir işgücü sıkıntısını da beraberinde getirdi. Kalifiye eleman eksikliği, işçi maaşlarının artmasına ve inşaat kalitesinin düşmesine sebep oluyor.
EHLİYET ŞARTI ÖNEMLİ
C SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?
C sınıfı ehliyet, geniş kapsamlı bir ehliyet türüdür. C sınıfı ehliyete sahip kişiler; B, B1, C1, F ve M sınıfı ehliyet türlerine ait araçları da kullanabilmektedir. Yani C1 sınıfı ehliyete sahip kişiler şu araçları kullanabilmektedir;
Otomobil,
Kamyonet,
Çekici,
Ağırlığı 3500-7500 kilogram arasında olan kamyonet ve çekiciler,
Traktör,
Motor bisiklet,
Ağırlığı 400 kiloyu geçmeyen, motor gücü ise 15Kw altında olan 4 tekerlekli motorlar