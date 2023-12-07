Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? VGM 186 sözleşmeli personel şartları neler? vgm.gov.tr başvuru ekranı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü , merkez ve taşra teşkilatında görev alacak 186 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? VGM 186 sözleşmeli personel şartları neler? İşte detaylar...

Vakıflar Genel Müdürlüğü , merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.