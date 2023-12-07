18 yaş üstü başvursun! İŞKUR üzerinden çağrı merkezi müşteri temsilcisi personel alımı başladı! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı yapacağını duyurdu. Bu fırsat, iş arayanlar için kaçırılmaması gereken bir imkan olarak öne çıkıyor. İşte alımın başvuru şartları ve detayları:

Başvuru Şartları ve Süreci Çağrı merkezi müşteri temsilcisi pozisyonlarına başvurmak isteyen adayların hem genel hem de özel şartları taşıması gerekiyor. Genel başvuru şartları şu şekilde: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 18 yaşında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Sağlık durumunun çalışmaya engel olmaması,

Güvenlik soruşturması ve adli sicil kaydının temiz olması,

Diksiyonun düzgün olması,

Gerekirse vardiyalı çalışabilecek olmak. Özel şartlar ise ilana göre değişiklik gösteriyor. Adaylar, bulundukları illerdeki ilanlar için başvuruda bulunabilirler.