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7-31 Aralık personel alım ilanları geldi: Kamuya, belediyelere KPSS'li ve KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Bu kamu personel alımları, pek çok aday için kritik bir fırsat sunmaktadır. Kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için bu ilanlar, kariyer yolculuklarında dönüm noktası oluşturabilecek önemli bir adımı temsil eder. Adayların başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri ve belirlenen şartları eksiksiz olarak yerine getirmeleri, başarılı bir sonuca ulaşmaları açısından büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla, bu tür kamu personel alım ilanları, adaylar için hem önemli bir fırsat hem de ciddi bir sorumluluk anlamına gelmelidir.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 09:39 Güncelleme 07 Aralık 2023, 09:39
7-31 Aralık personel alım ilanları geldi: Kamuya, belediyelere KPSS’li ve KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Kamuda ve belediyelerde bir dizi pozisyonda memur, personel ve işçi alımının duyurusu yapıldı. Bu ilanlarda, en az lise mezunu adayların başvurularının kabul edileceği, KPSS puanı gerektiren ve gerektirmeyen pozisyonlar arasında seçenekler sunulduğu vurgulanıyor. İşte bu makalemizde, bu ilanların detaylarına ve başvuru yapılacak pozisyonlara odaklanacağız. Kamu sektörü, ülkemizde istihdamın önemli bir kaynağıdır. Her yıl binlerce kişi, kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel alımlarına başvurarak, kamu görevlisi olma yolunda adım atar.

Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar

Kamuda istihdam edilmek üzere duyurulan bu ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili şartları yerine getirmiş olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu'nun belirlediği bazı suçlardan mahkum olmamış olmak.
  • Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonuçlarının olumlu olması.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Açılan Kadrolar ve İş Alanları

Bu alımlar, kamu sektöründe çeşitli alanlarda istihdam olanağı sağlayacak. Açılan kadrolar arasında;

  • Güvenlik Görevlisi,
  • Mühendis,
  • Tekniker,
  • Destek Personeli,
  • Zabıta Memuru gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.

  • Hizmetli,
  • Hasta Bakıcı,
  • Laborant,
  • Sağlık Teknikeri,
  • Büro Personeli,
  • Temizlik Görevlisi,

Başvuru Süreci ve Detayları

İlgili kadrolara başvuru yapmak isteyen adayların, belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Başvurular, ilgili kurumların web siteleri veya belirlenen kanallar üzerinden yapılabilir. Her pozisyon için belirtilen özel şartlar ve başvuru tarihleri, ilan edilen duyurularda ayrıntılı olarak yer alıyor. Adaylar, başvuru sürecini dikkatlice takip etmeli ve belirlenen tarihler içerisinde gerekli evrakları tamamlamalıdır.

Güncel Belediye İş İlanları

Yayınlanan iş ilanları arasında aşağıdaki pozisyonlar bulunmaktadır:

  • Batman Belediyesi Personel A.Ş (Otobüs Şoförü),
  • İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.,
  • İzmir Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi (İZULAŞ),
  • Isparta Sarıidris Belediyesi Personel Hizmetleri,
  • Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri,
  • Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Hizmetleri (Temizlik ve Özel Güvenlik Personeli),
  • Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.,
  • Antalya Döşemeyol İnşaat San. ve Tic. A.Ş.,
  • Sakarya Sapaş Turizm Gıda İnş. San. ve Tic A.Ş.,
  • Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Personel Hizmetleri,
  • Manisa Besot Beldesi Müşterek Hizmetleri,
  • Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş.,
  • Edirne Havsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
  • Ağrı Doğubayazıt Belediyesi Personel Hizmetleri,
  • Niğde Çiftlik Bozköy Belediyesi Personel Hizmetleri,
  • İzmir Efes Selçuk Proje Yönetimi,
  • Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm,
  • Ankara Akyurt Belediyesi Personel A.Ş.,
  • İstanbul Safaş İnşaat Turizm Çevre Hizmetleri,
  • İstanbul Bakırköy Personel Hizmetleri.

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