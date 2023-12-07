7-31 Aralık personel alım ilanları geldi: Kamuya, belediyelere KPSS’li ve KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Kamuda ve belediyelerde bir dizi pozisyonda memur, personel ve işçi alımının duyurusu yapıldı. Bu ilanlarda, en az lise mezunu adayların başvurularının kabul edileceği, KPSS puanı gerektiren ve gerektirmeyen pozisyonlar arasında seçenekler sunulduğu vurgulanıyor. İşte bu makalemizde, bu ilanların detaylarına ve başvuru yapılacak pozisyonlara odaklanacağız. Kamu sektörü, ülkemizde istihdamın önemli bir kaynağıdır. Her yıl binlerce kişi, kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel alımlarına başvurarak, kamu görevlisi olma yolunda adım atar.