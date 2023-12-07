7-31 Aralık personel alım ilanları geldi: Kamuya, belediyelere KPSS’li ve KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Kamuda ve belediyelerde bir dizi pozisyonda memur, personel ve işçi alımının duyurusu yapıldı. Bu ilanlarda, en az lise mezunu adayların başvurularının kabul edileceği, KPSS puanı gerektiren ve gerektirmeyen pozisyonlar arasında seçenekler sunulduğu vurgulanıyor. İşte bu makalemizde, bu ilanların detaylarına ve başvuru yapılacak pozisyonlara odaklanacağız. Kamu sektörü, ülkemizde istihdamın önemli bir kaynağıdır. Her yıl binlerce kişi, kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel alımlarına başvurarak, kamu görevlisi olma yolunda adım atar.
Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar
Kamuda istihdam edilmek üzere duyurulan bu ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili şartları yerine getirmiş olmak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanunu'nun belirlediği bazı suçlardan mahkum olmamış olmak.
- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonuçlarının olumlu olması.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Açılan Kadrolar ve İş Alanları
Bu alımlar, kamu sektöründe çeşitli alanlarda istihdam olanağı sağlayacak. Açılan kadrolar arasında;
- Güvenlik Görevlisi,
- Mühendis,
- Tekniker,
- Destek Personeli,
- Zabıta Memuru gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.