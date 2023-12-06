İŞKUR üzerinden çağrı merkezi müşteri temsilcisi personel alımı başladı! 18 yaş üstü başvursun! İşte başvuru şartları

İŞKUR Açık İş İlanları kapsamında yapılan bu çağrı, Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak. Çağrı merkezi personeli olarak çalışmak isteyen adayların online olarak yapılacak bu alımlara başvurmaları gerekiyor. İşe alımlar, özel sektörde yapılacağı için mülakat veya KPSS şartı aranmıyor.

Başvuru Şartları ve Süreci Çağrı merkezi müşteri temsilcisi pozisyonlarına başvurmak isteyen adayların hem genel hem de özel şartları taşıması gerekiyor. Genel başvuru şartları şu şekilde: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 18 yaşında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Sağlık durumunun çalışmaya engel olmaması,

Güvenlik soruşturması ve adli sicil kaydının temiz olması,

Diksiyonun düzgün olması,

Gerekirse vardiyalı çalışabilecek olmak. Özel şartlar ise ilana göre değişiklik gösteriyor. Adaylar, bulundukları illerdeki ilanlar için başvuruda bulunabilirler.