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İŞKUR şehir hastaneleri KPSS şartsız işçi alımı: 6-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları açıklandı!

İŞKUR, Türkiye'nin birçok farklı şehrindeki şehir hastaneleri için personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu haber, hastane personeli olmayı hedefleyen birçok kişi için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Şehir hastanelerinde görev almak isteyen adaylar için başvuru şartları ve ilanın ayrıntıları önem taşıyor. İŞKUR tarafından açıklanan bu personel alımı, çeşitli pozisyonlar ve nitelikler için geçerli olacak ve adaylar arasında hem sağlık personeli hem de destek hizmetleri personeli yer alacak.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 09:14 Güncelleme 06 Aralık 2023, 09:14
İŞKUR şehir hastaneleri KPSS şartsız işçi alımı: 6-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları açıklandı!

Şehir hastanelerinin ihtiyaç duyduğu çok sayıda kadro için personel alımı yapılacak. Bu pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli, aşçı, şoför, garson ve sağlık personeli gibi çeşitli iş kolları bulunuyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adayların başvurularını esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru şartlarına gelince, adayların belirli eğitim düzeylerine ve bazı durumlarda belirli sertifikalara sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için kayıtlı olmaları ve ilgili ilanlarda belirtilen diğer kriterleri karşılamaları bekleniyor. Bu şartlar, alım yapılacak pozisyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Şehir Hastaneleri Açık Pozisyonlar ve İş Kolları

İş ilanlarına göre, şehir hastanelerine aşağıdaki pozisyonda personel alımı yapılacak:

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Şehir Hastaneleri Başvuru Şartları ve Süreci

İŞKUR tarafından belirlenen genel başvuru şartları şu şekilde:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Hastane ortamında çalışmaya sağlık açısından uygun olmak.
  3. Görevini dikkatli ve titiz bir şekilde yerine getirebilecek olmak.
  4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini tamamlamış olmak.

Şehir Hastaneleri Adım Adım Başvuru Süreci

Başvuru süreci aşağıdaki adımları izleyerek tamamlanabilir:

  1. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. "İş arayan" kısmından giriş yapın.
  3. TC kimlik numaranız ve İŞKUR şifrenizi kullanarak giriş yapın. Şifrenizi hatırlamıyorsanız e-devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz. Üye değilseniz, "Üye Ol" seçeneğiyle kayıt oluşturun.
  4. Açılan ekranda "İŞ İLANLARI" bölümüne tıklayın.
  5. İş arama sayfasında "ŞEHİT HASTANE" yazarak ara butonuna tıklayın ve çıkan ilanlara göz atın.
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