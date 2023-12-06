Kamuya, belediyelere KPSS’li ve KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı başladı! 6-31 Aralık personel alım ilanları geldi: İşte başvuru şartları

Bu kamu personel alımları, birçok aday için önemli bir fırsatı temsil etmektedir. Kamu sektöründe istihdam edilmek isteyen adaylar için bu ilanlar, kariyer yollarını şekillendirecek önemli bir adım olabilir. Adayların, başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri ve belirtilen şartları yerine getirmeleri, başarılı bir sonuç elde etmeleri için kritik önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu tür kamu personel alım ilanları, adaylar için hem bir fırsat hem de önemli bir sorumluluk olarak değerlendirilmelidir.
Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar
Kamuda istihdam edilmek üzere duyurulan bu ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili şartları yerine getirmiş olmak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanunu'nun belirlediği bazı suçlardan mahkum olmamış olmak.
- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonuçlarının olumlu olması.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Açılan Kadrolar ve İş Alanları
Bu alımlar, kamu sektöründe çeşitli alanlarda istihdam olanağı sağlayacak. Açılan kadrolar arasında;
- Güvenlik Görevlisi,
- Mühendis,
- Tekniker,
- Destek Personeli,
- Zabıta Memuru gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.