2024 polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Polis alımı başvuru şartları nedir?

Yapılacak olan 10 bin polis alımında, kontenjanın 1.000 kadın ve 9.000 erkek aday için ayrıldığı belirtilmiştir. Bu dağılım, cinsiyetler arası dengenin korunması ve her iki cinsiyetten adaylara eşit fırsatlar sunulması açısından önemlidir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren, polis memurlarını yetiştirmek üzere kurulmuş eğitim kurumlarıdır. Burada verilen eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, polis memuru olarak atanma hakkı kazanırlar.
Mezuniyet ve KPSS Şartları
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) alımları kapsamında, lisans ve ön lisans mezunlarından başvurular kabul edilecektir. Lisans mezunları için KPSS'den en az 60, ön lisans mezunları için ise en az 65 puan şartı konulmuştur. Lise mezunları ise bu dönemde POMEM alımlarına başvuru yapamayacaklar.
Polis Alımı Başvuru Zamanlaması
POMEM polis alımı başvurularının Aralık ayı sonunda başlaması öngörülüyor. Bu, adayların hazırlıklarını yapmaları ve başvuru süreci hakkında bilgi edinmeleri için yeterli bir zaman aralığı sağlıyor.