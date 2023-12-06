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6-31 Aralık İŞKUR KPSS şartsız belediye personel alımı ilanları! Zabıta, güvenlik görevlisi, sekreter, temizlik personeli alımı başvuru şartları!

Türkiye'de seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, birçok belediye İŞKUR üzerinden kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişme, iş arayan pek çok kişi için önemli bir fırsat oluşturuyor. Çeşitli alanlarda gerçekleşecek bu işçi alımları, zabıta, güvenlik görevlisi, sekreter, temizlik personeli gibi farklı pozisyonları içermekte. 6-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek İŞKUR KPSS şartsız belediye personel alımı ilanları, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. İşte 6-31 Aralık İŞKUR KPSS şartsız belediye personel alımı ilanları...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 09:16 Güncelleme 06 Aralık 2023, 09:16
6-31 Aralık İŞKUR KPSS şartsız belediye personel alımı ilanları! Zabıta, güvenlik görevlisi, sekreter, temizlik personeli alımı başvuru şartları!

Yayınlanan ilanlarda, çok sayıda farklı pozisyon için personel alımı yapılacağı görülüyor. Bu pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, sekreter, temizlik personeli, büro işçisi, çağrı merkezi personeli, şoför, operatör, tekniker, teknisyen, sağlıkçı, yardımcı personel, destek personeli, mühendis ve mimar gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor.

İlana Kimler Başvurabilir?

İşçi alımı ilanlarına başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumunun uygun olması,
  • Görevini engelleyecek akıl hastalığı veya bedensel engel bulunmamak.
İŞKUR 127.829 işçi alımı ilanı geldi!
İŞKUR 121.255 işçi alımı yapıyor!
İŞKUR 1881 yeni ilan geçti!

Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru sürecinde adayların, ilanlarda belirtilen şartları dikkatlice incelemesi ve uygun pozisyonlar için İŞKUR üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Adayların, başvuracakları pozisyonun gerektirdiği özel şartları ve nitelikleri de göz önünde bulundurmaları önem taşır. İŞKUR, bu alımlarda önemli bir rol oynayarak, iş arayan vatandaşlarla kamu kurumları arasında bir köprü görevi görüyor. İŞKUR'un sağladığı bu hizmet, iş arama sürecini kolaylaştırıyor ve daha şeffaf bir işe alım sürecinin oluşmasına katkıda bulunuyor.

İlanlara Nasıl Başvuru Yapılır?

"Kamu Memur Alım İlanları" sayfasına İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden erişmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. İnternet tarayıcınızı açın.
  2. Adres çubuğuna "www.iskur.gov.tr" yazarak İŞKUR'un ana sayfasına gidin.
  3. Ana sayfanın üst kısmında yer alan menülerde "İş Arayan" ya da "Kurumsal" gibi seçenekleri göreceksiniz.
  4. Bu menü seçeneklerinden birine tıkladığınızda, açılan alt menülerde "Kamu Memur Alım İlanları" veya benzeri bir seçenek bulacaksınız.
  5. Bu seçeneğe tıkladığınızda, kamu kurumları tarafından yayınlanan güncel memur alım ilanlarının listelendiği sayfaya yönlendirileceksiniz.

Bu adımları takip ederek İŞKUR'un sağladığı kamu memur alım ilanlarına ulaşabilir, ilanlardaki detayları inceleyebilir ve başvuru koşulları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Memur alımı için başvurmadan önce, ilanlarda belirtilen nitelikler, başvuru şartları ve gerekli evrakları dikkatlice kontrol etmeniz önem taşır.

Güvenlik Görevlisi, Sekreter, Temizlik Personeli Alımı Başvuru Nasıl Yapılır?

İŞKUR'un elektronik şube üzerinden güvenlik görevlisi, sekreter ve temizlik personeli gibi pozisyonlara yapılacak alımlar için iş ilanlarını aramak ve başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. İnternet tarayıcınızı açın.
  2. Adres çubuğuna "esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" yazarak İŞKUR'un Açık İş İlanları Arama sayfasına gidin.
  3. Bu sayfada, iş arama kriterlerini girerek ilgilendiğiniz pozisyonları arayabilirsiniz. Örneğin, "Meslek" bölümüne "güvenlik görevlisi", "sekreter" ya da "temizlik personeli" yazabilirsiniz.
  4. İlgili alanlara bu meslek adlarını girip "Ara" butonuna tıklayın.
  5. Arama sonuçlarından uygun ilanları inceleyebilir ve başvuru yapmak istediğiniz ilana tıkladıktan sonra ilan detaylarını görebilirsiniz.
  6. İlan detaylarında başvuru için gerekli şartlar, aranan nitelikler ve başvuru süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.

İşte Belediye Zabıta Personel Alımı İlanları



İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.12.2023
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
Konya Meram Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
Niğde Keçikalesi Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.12.2023

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