Vakıfbank yazılı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıfbank 1985 personel alımı sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Vakıfbank'ın 1985 personel alımı kapsamında gerçekleştirilen yazılı sınav, 2 Aralık tarihinde başarıyla tamamlandı. Bu sınavla birlikte Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Memur (Şube)-Memur (Müşteri İletişim Merkezi) kadrolarında istihdam sağlanacak yeni personeller belirlenecek.
Vakıfbank yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?
Henüz sonuçlar hakkında açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...
VAKIFBANK MÜFETTİŞ YARDIMCISI, BT MÜFETTİŞ YARDIMCISI, KONTROLÖR YARDIMCISI, BT KONTROLÖR YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI, MEMUR SINAVI İLANI
YAZILI SINAV SONUCUNUN İLANI, SINAVA İTİRAZ ŞEKLİ VE İTİRAZIN SÜRESİ
Yazılı sınav sonucu, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.