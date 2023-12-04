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Vakıfbank yazılı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıfbank 1985 personel alımı sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Vakıfbank sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 1985 memur alımı yazılı sınavı 2 Aralık'ta yapıldı. Vakıfbank personel alımı kapsamında; Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Memur (Şube)-Memur (Müşteri İletişim Merkezi) kadrolarında istihdam sağlanacak. Peki, Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıfbank 1985 personel alımı sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:10 Güncelleme 04 Aralık 2023, 09:10
Vakıfbank yazılı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıfbank 1985 personel alımı sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Vakıfbank'ın 1985 personel alımı kapsamında gerçekleştirilen yazılı sınav, 2 Aralık tarihinde başarıyla tamamlandı. Bu sınavla birlikte Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Memur (Şube)-Memur (Müşteri İletişim Merkezi) kadrolarında istihdam sağlanacak yeni personeller belirlenecek.

Vakıfbank yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?

Henüz sonuçlar hakkında açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...

VAKIFBANK MÜFETTİŞ YARDIMCISI, BT MÜFETTİŞ YARDIMCISI, KONTROLÖR YARDIMCISI, BT KONTROLÖR YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI, MEMUR SINAVI İLANI

YAZILI SINAV SONUCUNUN İLANI, SINAVA İTİRAZ ŞEKLİ VE İTİRAZIN SÜRESİ
Yazılı sınav sonucu, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.



Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 06.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar, internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek Ankara Üniversitesi'ne yapılır.

Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Ankara Üniversitesi'ne yapabilirler.



Bilgi Edinme
Adaylar sınav başvurusu esnasında, başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlar, ödeme, başvuru ekranı, ücret iadesi vb. konularda Ankara Üniversitesi ile iletişime geçmelidir.



Sınav Başvuru Adresi: https://semsinav.ankara.edu.tr/



Başvuru esnasında sorun yaşayan adaylar, mesai saatleri içerisinde 0312 381 67 26 numaralı telefondan ve ankusem@ankara.edu.tr mail adresinden irtibata geçebilirler.

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