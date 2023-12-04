Vakıfbank yazılı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıfbank 1985 personel alımı sınav sonuçlarına nereden bakılır?





Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 06.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar, internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek Ankara Üniversitesi'ne yapılır.



Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Ankara Üniversitesi'ne yapabilirler.