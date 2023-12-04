4-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları açıklandı! iŞKUR şehir hastaneleri KPSS şartsız işçi alımı

Şehir hastanelerinin ihtiyaç duyduğu çok sayıda kadro için personel alımı yapılacak. Bu pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli, aşçı, şoför, garson ve sağlık personeli gibi çeşitli iş kolları bulunuyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adayların başvurularını esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Başvuru şartlarına gelince, adayların belirli eğitim düzeylerine ve bazı durumlarda belirli sertifikalara sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için kayıtlı olmaları ve ilgili ilanlarda belirtilen diğer kriterleri karşılamaları bekleniyor. Bu şartlar, alım yapılacak pozisyonlara göre değişiklik gösterebilir.