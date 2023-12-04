SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

4-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları açıklandı! iŞKUR şehir hastaneleri KPSS şartsız işçi alımı

İŞKUR, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan şehir hastaneleri için personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme, hastane personeli olmayı arzulayan pek çok kişi için büyük bir heyecan ve fırsat yaratıyor. Şehir hastanelerinde çalışmak isteyenler için başvuru şartları ve ilanın detayları bu haberimizde ele alınmaktadır. İŞKUR'un duyurduğu personel alımı, farklı pozisyonlar ve nitelikler için geçerli olacak. Adayların başvurabileceği pozisyonlar arasında hem sağlık personeli hem de destek hizmetleri personeli bulunmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 08:46 Güncelleme 04 Aralık 2023, 08:47
4-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları açıklandı! iŞKUR şehir hastaneleri KPSS şartsız işçi alımı

Şehir hastanelerinin ihtiyaç duyduğu çok sayıda kadro için personel alımı yapılacak. Bu pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli, aşçı, şoför, garson ve sağlık personeli gibi çeşitli iş kolları bulunuyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adayların başvurularını esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Başvuru şartlarına gelince, adayların belirli eğitim düzeylerine ve bazı durumlarda belirli sertifikalara sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için kayıtlı olmaları ve ilgili ilanlarda belirtilen diğer kriterleri karşılamaları bekleniyor. Bu şartlar, alım yapılacak pozisyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Şehir Hastaneleri Açık Pozisyonlar ve İş Kolları

İş ilanlarına göre, şehir hastanelerine aşağıdaki pozisyonda personel alımı yapılacak:

-Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Şehir Hastaneleri Başvuru Şartları ve Süreci

İŞKUR tarafından belirlenen genel başvuru şartları şu şekilde:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Hastane ortamında çalışmaya sağlık açısından uygun olmak.
  3. Görevini dikkatli ve titiz bir şekilde yerine getirebilecek olmak.
  4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini tamamlamış olmak.

Şehir Hastaneleri Adım Adım Başvuru Süreci

Başvuru süreci aşağıdaki adımları izleyerek tamamlanabilir:

  1. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. "İş arayan" kısmından giriş yapın.
  3. TC kimlik numaranız ve İŞKUR şifrenizi kullanarak giriş yapın. Şifrenizi hatırlamıyorsanız e-devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz. Üye değilseniz, "Üye Ol" seçeneğiyle kayıt oluşturun.
  4. Açılan ekranda "İŞ İLANLARI" bölümüne tıklayın.
  5. İş arama sayfasında "ŞEHİT HASTANE" yazarak ara butonuna tıklayın ve çıkan ilanlara göz atın.
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yoğun diplomasi trafiği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a gidiyor! Hangi konular masada olacak?
85 milyonun geliri artacak! Yeni yılda asgari ücretliyi, memuru, emekliyi ve öğrenciyi neler bekliyor?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA